Відділення Укрексімбанку. Фото з відкритих джерел

Війна — не привід обмежувати зарплатні апетити державних мужів. Принаймні такий висновок напрошується, коли аналізуєш зарплатну звітність державного Укрексімбанку.

Грошове утримання керівника цієї фінустанови вражає уяву пересічного українця. Протягом останніх двох років, впродовж яких триває війна, середня щомісячна зарплата "на руки" голови правління державного банку коливалась навколо позначки 1 мільйон гривень, плюс-мінус.

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Це якщо не враховувати виплату в лютому 2022 року, сума якої разом із преміальними за 2021 рік становила майже 6 млн грн. Щоправда (і це принципово важливо), всю суму річної премії, після утримання податків, за ініціативою членів правління банку було перераховано як благодійну допомогу на підтримку Збройних сил України на спеціальний рахунок, відкритий в НБУ. Принаймні так значиться на вебсайті Укрексімбанку.

І ще важливо, що в 2023 році голова правління не отримував річну премію за 2022-й. Знову ж таки, виходячи зі звітності, опублікованій на вебсайті фінустанови.

Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників державних підприємств під час війни.

Цього разу публікуємо статистику зарплат голови правління державного Укрексімбанку.

Скільки заробляє голова правління Укрексімбанку

січень 2022 265 708,51 грн лютий 2022 5 985 125,96 березень 2022 1 401 236,57 квітень 2022 1 005 580,4 травень 2022 751 335,05 червень 2022 734 443,63 липень 2022 739 593,42 серпень 2022 973 022,29 вересень 2022 1 138 916,1 жовтень 2022 764 803,35 листопад 2022 960 501,97 грудень 2022 1 196 283,99 січень 2023 855 304,21 лютий 2023 1 006 240,24 березень 2023 1 006 240,24 квітень 2023 950 299,44 травень 2023 1 006 240,24 червень 2023 995 760,2 липень 2023 1 007 589,29 серпень 2023 984 675,72 вересень 2023 1 011 179,52 жовтень 2023 997 101,53 листопад 2023 1 000 119,2 грудень 2023 1 257 789,5 січень 2024 805 048,78

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