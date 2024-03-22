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Миллионные зарплаты руководителей госбанков, или Сколько получает глава правления Укрэксимбанка

22 марта 2024 06:36
4c303774-2797-42b4-7a8c-e19a2b2eb400 - Елена Халик
Елена Халик
Главный редактор
Сколько зарабатывает глава правления Укрэксимбанка
Отделение Укрэксимбанка. Фото из открытых источников
4c303774-2797-42b4-7a8c-e19a2b2eb400 - Елена Халик
Елена Халик
Главный редактор

Война — не повод ограничивать зарплатные аппетиты государственных мужей. По крайней мере такой вывод напрашивается, когда анализируешь зарплатную отчетность государственного Укрэксимбанка.

Денежное содержание руководителя этого финучреждения поражает воображение рядового украинца. В последние два года, в течение которых продолжается война, средняя ежемесячная зарплата "на руки" главы правления государственного банка колебалась вокруг отметки в 1 миллион гривен, плюс-минус.

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Это если не учитывать выплату в феврале 2022 года, сумма которой вместе с премиальными за 2021 год составила почти 6 млн грн. Правда (и это принципиально важно), вся сумма годовой премии, после удержания налогов, по инициативе членов правления банка была перечислена в качестве благотворительной помощи в поддержку Вооруженных сил Украины на специальный счет, открытый в НБУ. По крайней мере, так значится на вебсайте Укрэксимбанка.

И еще важно, что в 2023 году глава правления не получал годовую премию за 2022 год. Опять же, исходя из отчетности, опубликованной на вебсайте финучреждения.

Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей государственных предприятий во время войны.

В этот раз публикуем статистику зарплат главы правления государственного Укрэксимбанка.

Сколько зарабатывает глава правления Укрэксимбанка

январь 2022 265 708,51 грн
февраль 2022 5 985 125,96
март 2022 1 401 236,57
апрель 2022 1 005 580,4
май 2022 751 335,05
июнь 2022 734 443,63
июль 2022 739 593,42
август 2022 973 022,29
сентябрь 2022 1 138 916,1
октябрь 2022 764 803,35
ноябрь 2022 960 501,97
декабрь 2022 1 196 283,99
январь 2023 855 304,21
февраль 2023 1 006 240,24
март 2023 1 006 240,24
апрель 2023 950 299,44
май 2023 1 006 240,24
июнь 2023 995 760,2
июль 2023 1 007 589,29
август 2023 984 675,72
сентябрь 2023 1 011 179,52
октябрь 2023 997 101,53
ноябрь 2023 1 000 119,2
декабрь 2023 1 257 789,5
январь 2024 805 048,78

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Впереди еще много публикаций о заработках украинских чиновников и руководителей госпредприятий во время войны. Обещаем, что будет интересно.

госбюджет
зарплаты
война
банки
Укрэксимбанк

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