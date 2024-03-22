Отделение Укрэксимбанка. Фото из открытых источников

Война — не повод ограничивать зарплатные аппетиты государственных мужей. По крайней мере такой вывод напрашивается, когда анализируешь зарплатную отчетность государственного Укрэксимбанка.

Денежное содержание руководителя этого финучреждения поражает воображение рядового украинца. В последние два года, в течение которых продолжается война, средняя ежемесячная зарплата "на руки" главы правления государственного банка колебалась вокруг отметки в 1 миллион гривен, плюс-минус.

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Это если не учитывать выплату в феврале 2022 года, сумма которой вместе с премиальными за 2021 год составила почти 6 млн грн. Правда (и это принципиально важно), вся сумма годовой премии, после удержания налогов, по инициативе членов правления банка была перечислена в качестве благотворительной помощи в поддержку Вооруженных сил Украины на специальный счет, открытый в НБУ. По крайней мере, так значится на вебсайте Укрэксимбанка.

И еще важно, что в 2023 году глава правления не получал годовую премию за 2022 год. Опять же, исходя из отчетности, опубликованной на вебсайте финучреждения.

Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей государственных предприятий во время войны.

В этот раз публикуем статистику зарплат главы правления государственного Укрэксимбанка.

Сколько зарабатывает глава правления Укрэксимбанка

январь 2022 265 708,51 грн февраль 2022 5 985 125,96 март 2022 1 401 236,57 апрель 2022 1 005 580,4 май 2022 751 335,05 июнь 2022 734 443,63 июль 2022 739 593,42 август 2022 973 022,29 сентябрь 2022 1 138 916,1 октябрь 2022 764 803,35 ноябрь 2022 960 501,97 декабрь 2022 1 196 283,99 январь 2023 855 304,21 февраль 2023 1 006 240,24 март 2023 1 006 240,24 апрель 2023 950 299,44 май 2023 1 006 240,24 июнь 2023 995 760,2 июль 2023 1 007 589,29 август 2023 984 675,72 сентябрь 2023 1 011 179,52 октябрь 2023 997 101,53 ноябрь 2023 1 000 119,2 декабрь 2023 1 257 789,5 январь 2024 805 048,78

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