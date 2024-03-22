Миллионные зарплаты руководителей госбанков, или Сколько получает глава правления Укрэксимбанка
Война — не повод ограничивать зарплатные аппетиты государственных мужей. По крайней мере такой вывод напрашивается, когда анализируешь зарплатную отчетность государственного Укрэксимбанка.
Денежное содержание руководителя этого финучреждения поражает воображение рядового украинца. В последние два года, в течение которых продолжается война, средняя ежемесячная зарплата "на руки" главы правления государственного банка колебалась вокруг отметки в 1 миллион гривен, плюс-минус.
Это если не учитывать выплату в феврале 2022 года, сумма которой вместе с премиальными за 2021 год составила почти 6 млн грн. Правда (и это принципиально важно), вся сумма годовой премии, после удержания налогов, по инициативе членов правления банка была перечислена в качестве благотворительной помощи в поддержку Вооруженных сил Украины на специальный счет, открытый в НБУ. По крайней мере, так значится на вебсайте Укрэксимбанка.
И еще важно, что в 2023 году глава правления не получал годовую премию за 2022 год. Опять же, исходя из отчетности, опубликованной на вебсайте финучреждения.
Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей государственных предприятий во время войны.
В этот раз публикуем статистику зарплат главы правления государственного Укрэксимбанка.
Сколько зарабатывает глава правления Укрэксимбанка
|январь 2022
|265 708,51 грн
|февраль 2022
|5 985 125,96
|март 2022
|1 401 236,57
|апрель 2022
|1 005 580,4
|май 2022
|751 335,05
|июнь 2022
|734 443,63
|июль 2022
|739 593,42
|август 2022
|973 022,29
|сентябрь 2022
|1 138 916,1
|октябрь 2022
|764 803,35
|ноябрь 2022
|960 501,97
|декабрь 2022
|1 196 283,99
|январь 2023
|855 304,21
|февраль 2023
|1 006 240,24
|март 2023
|1 006 240,24
|апрель 2023
|950 299,44
|май 2023
|1 006 240,24
|июнь 2023
|995 760,2
|июль 2023
|1 007 589,29
|август 2023
|984 675,72
|сентябрь 2023
|1 011 179,52
|октябрь 2023
|997 101,53
|ноябрь 2023
|1 000 119,2
|декабрь 2023
|1 257 789,5
|январь 2024
|805 048,78
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