Мінфін анонсував мільярдну допомогу від Японії: подробиці

Українська делегація на переговорах з міністром фінансів Японії 13 квітня. Фото: mof.gov.ua

Уряд Японії планує спрямувати в Україну 3,5 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки протягом 2023 року. Ці кошти дозволять профінансувати пріоритетні, зокрема соціальні та гуманітарні видатки.

Про це заявив міністр фінансів Японії Сунічі Судзукі під час зустрічі з українською делегацією, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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Подробиці переговорів

Як зазначається у повідомленні, від початку повномасштабної війни Японія надала Україні 581 млн доларів США пільгового фінансування.

Міністр фінансів України Сергій Марченко під час зустріч з японським колегою наголосив, що в умовах війни зовнішнє фінансування має ключову роль у збереженні макроекономічної стабільності через значне збільшення видатків на захист і оборону.

Сторони обговорили потреби держбюджету України на пріоритетні напрями відновлення і реконструкції країни.

"Україна надзвичайно цінує внесок Японії у пришвидшення нашої перемоги у війні, зокрема через системне надання фінансової, гуманітарної допомоги та санкційний тиск на Росію. Головуючи в G7 у 2023 році, Японія демонструє принципове лідерство у підтримці українського питання на порядку денному міжнародних заходів, а також у покращенні координації фінансової допомоги для України", — зазначив Марченко.

Під час обговорення відновлення та реконструкції країни, Марченко зазначив, що для реалізації швидкого відновлення у 2023 році Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів та приватного сектору.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд Японії виділив Україні новий пакет гуманітарної допомоги у розмірі 470 млн доларів. Кошти переважно підуть на розмінування територій та відновлення енергетичної системи.

Також відомо, що 21 березня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою, який прибув з візитом у Київ. За підсумками перемовин стало відомо, що Японія виділить Україні кошти на нелетальну зброю.

Під час свого візиту до України, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда відвідав Бучу. Він побачив наслідки звірств росіян у місті.