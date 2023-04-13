Минфин анонсировал миллиардную помощь от Японии: подробности

Украинская делегация на переговорах с министром финансов Японии 13 апреля. Фото: mof.gov.ua

Правительство Японии планирует направить в Украину 3,5 млрд долларов США прямой бюджетной поддержки в течение 2023 года. Эти средства позволят профинансировать приоритетные, в том числе социальные и гуманитарные расходы.

Об этом заявил министр финансов Японии Суничи Судзуки во время встречи с украинской делегацией, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Подробности переговоров

Как отмечается в сообщении, с начала полномасштабной войны Япония предоставила Украине 581 млн долларов США льготного финансирования.

Министр финансов Украины Сергей Марченко во время встречи с японским коллегой подчеркнул, что в условиях войны внешнее финансирование играет ключевую роль в сохранении макроэкономической стабильности из-за значительного увеличения расходов на защиту и оборону.

Стороны обсудили нужды госбюджета Украины на приоритетных направлениях восстановления и реконструкции страны.

"Украина чрезвычайно ценит вклад Японии в ускорение нашей победы в войне, в частности, через системное оказание финансовой, гуманитарной помощи и санкционное давление на Россию. Председательствуя в G7 в 2023 году, Япония демонстрирует принципиальное лидерство в поддержке украинского вопроса в повестке дня международных мероприятий, а также в улучшении координации финансовой помощи для Украины", — отметил Марченко.

В ходе обсуждения восстановления и реконструкции страны Марченко отметил, что для реализации быстрого восстановления в 2023 году Украина рассчитывает на поддержку международных партнеров и частного сектора.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Японии выделило Украине новый пакет гуманитарной помощи в размере 470 млн долларов. Средства преимущественно пойдут на разминирование территорий и восстановление энергетической системы.

Также известно, что 21 марта президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с прибывшим с визитом в Киев премьер-министром Японии Фумио Кишидой. По итогам переговоров стало известно, что Япония выделит Украине деньги на нелетальное оружие.

Во время своего визита в Украину премьер-министр Японии Фумио Кишида посетил Бучу. Он увидел последствия зверств россиян в городе.