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Мінфін оприлюднив витрати на оборону за жовтень

17 листопада 2023 10:11
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Витрати на оборону у жовтні — скільки грошей з бюджету йде на армію
Українські військові. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Міністерство фінансів України оприлюднило дані витрат загального фонду державного бюджету на оборонну сферу у жовтні 2023 року. На грошове утримання військових йде більше коштів, ніж на закупівлю техніки.

Про це йдеться у матеріалах Мінфіну.

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Витрати на сферу оборони у жовтні

За даними відомства, у жовтні обсяг витрат загального фонду бюджету сягнули 228,5 млрд грн, з них понад 111,5 млрд грн — на підтримку Збройних Сил та заробітні плати військових.

Зокрема, на підтримку ЗСУ спрямували 31,8 млрд грн. На ці кошти придбали:

  • військову техніку;
  • озброєння;
  • боєприпаси;
  • продукцію оборонного призначення;
  • засоби індивідуального захисту (шоломи, бронежилети та інше спеціальне екіпірування);
  • паливно-мастильні матеріали;
  • продукти харчування.

Обсяг витрат на грошове утримання військовослужбовців у жовтні становив 79,8 млрд грн.

Скільки грошей на оборонну сферу витрачали раніше

Варто зауважити, що у вересні обсяг витрат держбюджету становив 230 млрд грн:

  • на підтримку ЗСУ направили 27 млрд грн;
  • на грошове утримання військових — 87 млрд грн.

У серпні обсяг витрат був на рівні 248,4 млрд грн:

  • на підтримку армії спрямували 39,9 млрд грн;
  • на грошове утримання військових — 75,7 млрд грн.

Більше про витрати з бюджету

Нагадаємо, у Мінфіні заявили, що всі надходження з державного дорожнього фонду, створеного у складі спецфонду держбюджету, буде спрямовано на потреби безпеки та оборони України. Це закріплено змінами до Бюджетного кодексу.

Також ми писали, що в Україні планують створити новий табір для російських військовополонених. Україна витратить кілька мільйонів гривень із держбюджету на створення.

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