Витрати на оборону у жовтні — скільки грошей з бюджету йде на армію

Українські військові. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Міністерство фінансів України оприлюднило дані витрат загального фонду державного бюджету на оборонну сферу у жовтні 2023 року. На грошове утримання військових йде більше коштів, ніж на закупівлю техніки.

Про це йдеться у матеріалах Мінфіну.

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Витрати на сферу оборони у жовтні

За даними відомства, у жовтні обсяг витрат загального фонду бюджету сягнули 228,5 млрд грн, з них понад 111,5 млрд грн — на підтримку Збройних Сил та заробітні плати військових.

Зокрема, на підтримку ЗСУ спрямували 31,8 млрд грн. На ці кошти придбали:

військову техніку;

озброєння;

боєприпаси;

продукцію оборонного призначення;

засоби індивідуального захисту (шоломи, бронежилети та інше спеціальне екіпірування);

паливно-мастильні матеріали;

продукти харчування.

Обсяг витрат на грошове утримання військовослужбовців у жовтні становив 79,8 млрд грн.

Скільки грошей на оборонну сферу витрачали раніше

Варто зауважити, що у вересні обсяг витрат держбюджету становив 230 млрд грн:

на підтримку ЗСУ направили 27 млрд грн;

на грошове утримання військових — 87 млрд грн.

У серпні обсяг витрат був на рівні 248,4 млрд грн:

на підтримку армії спрямували 39,9 млрд грн;

на грошове утримання військових — 75,7 млрд грн.

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Нагадаємо, у Мінфіні заявили, що всі надходження з державного дорожнього фонду, створеного у складі спецфонду держбюджету, буде спрямовано на потреби безпеки та оборони України. Це закріплено змінами до Бюджетного кодексу.

Також ми писали, що в Україні планують створити новий табір для російських військовополонених. Україна витратить кілька мільйонів гривень із держбюджету на створення.