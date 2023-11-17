Витрати на оборону у жовтні — скільки грошей з бюджету йде на армію

Мінфін оприлюднив витрати на оборону за жовтень
Міністерство фінансів України оприлюднило дані витрат загального фонду державного бюджету на оборонну сферу у жовтні 2023 року. На грошове утримання військових йде більше коштів, ніж на закупівлю техніки.
Про це йдеться у матеріалах Мінфіну.
Витрати на сферу оборони у жовтні
За даними відомства, у жовтні обсяг витрат загального фонду бюджету сягнули 228,5 млрд грн, з них понад 111,5 млрд грн — на підтримку Збройних Сил та заробітні плати військових.
Зокрема, на підтримку ЗСУ спрямували 31,8 млрд грн. На ці кошти придбали:
- військову техніку;
- озброєння;
- боєприпаси;
- продукцію оборонного призначення;
- засоби індивідуального захисту (шоломи, бронежилети та інше спеціальне екіпірування);
- паливно-мастильні матеріали;
- продукти харчування.
Обсяг витрат на грошове утримання військовослужбовців у жовтні становив 79,8 млрд грн.
Скільки грошей на оборонну сферу витрачали раніше
Варто зауважити, що у вересні обсяг витрат держбюджету становив 230 млрд грн:
- на підтримку ЗСУ направили 27 млрд грн;
- на грошове утримання військових — 87 млрд грн.
У серпні обсяг витрат був на рівні 248,4 млрд грн:
- на підтримку армії спрямували 39,9 млрд грн;
- на грошове утримання військових — 75,7 млрд грн.
Більше про витрати з бюджету
Нагадаємо, у Мінфіні заявили, що всі надходження з державного дорожнього фонду, створеного у складі спецфонду держбюджету, буде спрямовано на потреби безпеки та оборони України. Це закріплено змінами до Бюджетного кодексу.
Також ми писали, що в Україні планують створити новий табір для російських військовополонених. Україна витратить кілька мільйонів гривень із держбюджету на створення.
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