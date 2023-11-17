Расходы на оборону в октябре — сколько денег из бюджета уходит на армию

Украинские военные. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Министерство финансов Украины обнародовало данные расходов общего фонда государственного бюджета на оборонную сферу в октябре 2023 года. На денежное содержание военных уходит больше средств, чем на закупку техники.

Об этом говорится в материалах Минфина.

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Расходы на сферу обороны в октябре

По данным ведомства, в октябре объем расходов общего фонда бюджета составил 228,5 млрд грн, из них более 111,5 млрд грн — на поддержку Вооруженных Сил и заработные платы военных.

В частности, на поддержку ВСУ направили 31,8 млрд грн. На эти средства приобрели:

военную технику;

вооружение;

боеприпасы;

продукцию оборонного назначения;

средства индивидуальной защиты (шлемы, бронежилеты и другая специальная экипировка);

горюче-смазочные материалы;

продукты питания.

Объем расходов на денежное содержание военнослужащих в октябре составил 79,8 млрд. грн.

Сколько денег на оборонную сферу тратили раньше

Следует отметить, что в сентябре объем расходов госбюджета составил 230 млрд грн:

на поддержку ВСУ направили 27 млрд грн;

на денежное содержание военных — 87 млрд грн.

В августе объем расходов был на уровне 248,4 млрд грн:

на поддержку армию было направлено 39,9 млрд грн;

на денежное содержание военных — 75,7 млрд грн.

Больше о расходах из бюджета

Напомним, в Минфине заявили, что все поступления из государственного дорожного фонда, созданного в составе спецфонда госбюджета, будут направлены на нужды безопасности и обороны Украины. Это закреплено изменениями в Бюджетном кодексе.

Также мы писали, что в Украине планируется создать новый лагерь для российских военнопленных. Украина потратит несколько миллионов гривен из госбюджета на создание.