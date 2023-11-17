Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Минфин обнародовал расходы на оборону за октябрь arrow

Минфин обнародовал расходы на оборону за октябрь

17 ноября 2023 10:11
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Расходы на оборону в октябре — сколько денег из бюджета уходит на армию
Украинские военные. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Министерство финансов Украины обнародовало данные расходов общего фонда государственного бюджета на оборонную сферу в октябре 2023 года. На денежное содержание военных уходит больше средств, чем на закупку техники.

Об этом говорится в материалах Минфина.

Читайте также:

Расходы на сферу обороны в октябре

По данным ведомства, в октябре объем расходов общего фонда бюджета составил 228,5 млрд грн, из них более 111,5 млрд грн — на поддержку Вооруженных Сил и заработные платы военных.

В частности, на поддержку ВСУ направили 31,8 млрд грн. На эти средства приобрели:

  • военную технику;
  • вооружение;
  • боеприпасы;
  • продукцию оборонного назначения;
  • средства индивидуальной защиты (шлемы, бронежилеты и другая специальная экипировка);
  • горюче-смазочные материалы;
  • продукты питания.

Объем расходов на денежное содержание военнослужащих в октябре составил 79,8 млрд. грн.

Сколько денег на оборонную сферу тратили раньше

Следует отметить, что в сентябре объем расходов госбюджета составил 230 млрд грн:

  • на поддержку ВСУ направили 27 млрд грн;
  • на денежное содержание военных — 87 млрд грн.

В августе объем расходов был на уровне 248,4 млрд грн:

  • на поддержку армию было направлено 39,9 млрд грн;
  • на денежное содержание военных — 75,7 млрд грн.

Больше о расходах из бюджета

Напомним, в Минфине заявили, что все поступления из государственного дорожного фонда, созданного в составе спецфонда госбюджета, будут направлены на нужды безопасности и обороны Украины. Это закреплено изменениями в Бюджетном кодексе.

Также мы писали, что в Украине планируется создать новый лагерь для российских военнопленных. Украина потратит несколько миллионов гривен из госбюджета на создание.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Новость с видео

22:57 В Киевской области пошел первый снег

Актуальное по теме