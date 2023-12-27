Фінансова допомога Україні — скільки коштів надали нам міжнародні партнери у грудні

Мінфін повідомив, скільки коштів увійшло до держбюджету від міжнародних партнерів
У грудні 2023 року внесок зовнішнього фінансування до загального фонду Державного бюджету України склав приблизно 5 млрд доларів США. Зазначено, що грантові кошти, що передбачаються на безповоротних умовах, становлять 11% від загального обсягу фінансової допомоги.
Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
Детальніше про допомогу Україні від міжнародних партнерів
Список донорів у грудні 2023 року включає:
1. Японія — 2,2 млрд доларів США (пільгове фінансування та гранти):
- Грант у розмірі 52,4 млн доларів США на проект Світового банку "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE);
- Позика обсягом 900 млн доларів США через проект Світового банку "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE);
- Грант у розмірі 180 млн доларів США на проект Світового банку "Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України" (ARISE);
- Позика в розмірі 1,086 млрд доларів США на проект Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).
2. ЄС — 1,6 млрд доларів США (пільгове фінансування).
3. Міжнародний валютний фонд (МВФ) — приблизно 900 млн доларів США (пільгове фінансування) через програму Механізму розширеного фінансування (EFF).
4. Норвегія — 190 млн доларів США (грант).
5. Німеччина — 55 млн доларів США (грант).
6. США — 50 млн доларів США (грант).
7. Швейцарія — 20 млн доларів США (грант).
8. Світовий банк — 8 млн доларів США (пільгове фінансування).
Фінансування від Японії включає грантові кошти та позики через проекти Світового банку, спрямовані на ремонт житла, інвестиції у соціальний захист, екстрену підтримку сільського господарства та стійке державне управління. Гранти від Норвегії, США та Швейцарії є частиною шостого додаткового фінансування в рамках проекту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).
Крім того, надані гранти ЄС є останнім траншем у розмірі 1,5 млрд євро в рамках програми макрофінансової допомоги (МФД+) у розмірі 18 млрд євро на 2023 рік. Фінансування від МВФ, отримане через успішний другий перегляд програми EFF Виконавчою радою, складається з приблизно 900 млн доларів США (663,9 млн СПЗ).
Уряд України підкреслює зобов'язання до прозорості та ефективного використання зовнішнього фінансування, спільно забезпечуючи відповідальну та ефективну управлінську практику в цьому питанні.
Нагадаємо, що Україна зменшила свої потреби в міжнародній фінансовій допомозі майже на чотири мільярди доларів. Відтак, бюджет потреб у 2024 році становитиме 37,3 млрд доларів.
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