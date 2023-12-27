Фінансова допомога Україні — скільки коштів надали нам міжнародні партнери у грудні

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

У грудні 2023 року внесок зовнішнього фінансування до загального фонду Державного бюджету України склав приблизно 5 млрд доларів США. Зазначено, що грантові кошти, що передбачаються на безповоротних умовах, становлять 11% від загального обсягу фінансової допомоги.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

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Список донорів у грудні 2023 року включає:

1. Японія — 2,2 млрд доларів США (пільгове фінансування та гранти):

Грант у розмірі 52,4 млн доларів США на проект Світового банку "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE);

Позика обсягом 900 млн доларів США через проект Світового банку "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE);

Грант у розмірі 180 млн доларів США на проект Світового банку "Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України" (ARISE);

Позика в розмірі 1,086 млрд доларів США на проект Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

2. ЄС — 1,6 млрд доларів США (пільгове фінансування).

3. Міжнародний валютний фонд (МВФ) — приблизно 900 млн доларів США (пільгове фінансування) через програму Механізму розширеного фінансування (EFF).

4. Норвегія — 190 млн доларів США (грант).

5. Німеччина — 55 млн доларів США (грант).

6. США — 50 млн доларів США (грант).

7. Швейцарія — 20 млн доларів США (грант).

8. Світовий банк — 8 млн доларів США (пільгове фінансування).

Фінансування від Японії включає грантові кошти та позики через проекти Світового банку, спрямовані на ремонт житла, інвестиції у соціальний захист, екстрену підтримку сільського господарства та стійке державне управління. Гранти від Норвегії, США та Швейцарії є частиною шостого додаткового фінансування в рамках проекту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

Крім того, надані гранти ЄС є останнім траншем у розмірі 1,5 млрд євро в рамках програми макрофінансової допомоги (МФД+) у розмірі 18 млрд євро на 2023 рік. Фінансування від МВФ, отримане через успішний другий перегляд програми EFF Виконавчою радою, складається з приблизно 900 млн доларів США (663,9 млн СПЗ).

Уряд України підкреслює зобов'язання до прозорості та ефективного використання зовнішнього фінансування, спільно забезпечуючи відповідальну та ефективну управлінську практику в цьому питанні.

Нагадаємо, що Україна зменшила свої потреби в міжнародній фінансовій допомозі майже на чотири мільярди доларів. Відтак, бюджет потреб у 2024 році становитиме 37,3 млрд доларів.