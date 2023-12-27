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Минфин сообщил, сколько средств вошло в госбюджет от международных партнеров

27 декабря 2023 15:37
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Финансовая помощь Украине — сколько средств предоставили нам международные партнеры в декабре
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В декабре 2023 года вклад внешнего финансирования в общий фонд Государственного бюджета Украины составил около 5 млрд долларов США. Отмечено, что предусматриваемые на безвозвратных условиях грантовые средства составляют 11% от общего объема финансовой помощи.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

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Список доноров в декабре 2023 включает:

1. Япония — 2,2 млрд долларов США (льготное финансирование и гранты):

  • Грант в размере 52,4 млн. долларов США на проект Всемирного банка "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE);
  • Заем в размере 900 млн долларов США через проект Всемирного банка "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE);
  • Грант в размере 180 млн. долларов США на проект Всемирного банка "Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины" (ARISE);
  • Ссуда в размере 1,086 млрд долларов США на проект Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).

2. ЕС — 1,6 млрд долларов США (льготное финансирование).

3. Международный валютный фонд (МВФ) – примерно 900 млн долларов США (льготное финансирование) через программу Механизма расширенного финансирования (EFF).

4. Норвегия — 190 млн долларов США (грант).

5. Германия — 55 млн долларов США (грант).

6. США — 50 млн долларов США (грант).

7. Швейцария — 20 млн долларов США (грант).

8. Всемирный банк — 8 млн долларов США (льготное финансирование).

Финансирование от Японии включает грантовые средства и ссуды через проекты Всемирного банка, направленные на ремонт жилья, инвестиции в социальную защиту, экстренную поддержку сельского хозяйства и устойчивое государственное управление. Гранты от Норвегии, США и Швейцарии являются частью шестого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).

Кроме того, предоставленные гранты ЕС являются последним траншем в размере 1,5 млрд. евро в рамках программы макрофинансовой помощи (МФД+) в размере 18 млрд. евро на 2023 год. Финансирование от МВФ, полученное через успешный второй пересмотр программы EFF Исполнительным советом, состоит из примерно 900 млн долларов США (663,9 млн СДР).

Правительство Украины подчеркивает обязательства по прозрачности и эффективному использованию внешнего финансирования, совместно обеспечивая ответственную и эффективную управленческую практику в этом вопросе.

Напомним, что Украина снизила свои потребности в международной финансовой помощи почти на четыре миллиарда долларов. Следовательно, бюджет потребностей в 2024 году составит 37,3 млрд долларов.

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