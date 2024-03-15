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Мінімалка в Україні зросте з 1 квітня — як зміняться реальні виплати

15 березня 2024 09:35
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Мінімальна зарплата зросте — як зміняться реальні виплати з 1 квітня
Грошові купюри. Фото: РБК-Україна
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

З 1 квітня в Україні відбудеться останній цього року перерахунок розміру мінімальної заробітної плати. Оприлюднено нову суму, а також оновлені розміри податків, які від неї залежать.

Про це інформує видання Ligazakon.

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Як зміниться мінімалка у квітні

Як зазначається, минулого року мінімальну заробітну плату не підвищували, а цьогоріч заплановане підвищення сумарно на 1,3 тис. гривень. Так, у місячному розміри будуть такі:

  • до 1 квітня — 7,1 тис. гривень;
  • з 1 квітня — 8 тис. гривень;

- у погодинному розмірі:

  • до 1 квітня — 42,6 гривні;
  • з 1 квітня — 48 гривень.

Водночас після сплати податків "на руки" працівникам виплатять по 6,44 тис. гривень.

Як зміняться податки через нову мінімалку

Також мають зміниться розміри податків, які зобов'язані сплачувати громадяни. З 1 квітня стануть такі:

  • ставка — 8 тис. гривень;
  • податок на доходи фізичних осіб — 8 тис. гривень х 18% = 1,44 тис. гривень;
  • військовий збір — 8 тис. гривень х 1,5% = 120 грн
  • єдиний соціальний внесок (ЄСВ) — 8 тис. гривень х 22% = 1,76 тис. гривень;
  • утримання: 1,56 тис. гривень (ПДФО + ВЗ).

Таким чином, для одного робітника дорівнюватиме: ставка 8 тис. гривень  (із них ПДФО (1,44 тис. гривень ) + військовий збір (120 грн)) + ЄСВ 1,76 тис. гривень = 9,76 тис. гривень. Отже, до виплати "на руки": 6,44 тис. гривень/місяць. Також ЄСВ для ФОП зросте з 1,562 тис. гривень до 1,76 тис. гривень.

Оскільки максимальна база нарахування ЄСВ становить 15 розмірів мінімалки, то у 2024-му буде:

  • січень — березень: 106,5 тис. гривень;
  • квітень — грудень: 120 тис. гривень.

У зв'язку з цим максимальна сума ЄСВ, яку сплачує фізособа-підприємець, становитиме з 1 квітня — 26,4 тис. гривень (8 тис. гривень х 15 х 22%).

Що ще варто знати

Нагадаємо, зарплати голів міських і селищних рад рідко залежать від розміру громад, які вони очолюють, а також від їхніх досягнень на посаді. Деякі мери західних міст отримали за 2022 рік понад 1 млн гривень заробітної плати.

Експерти стверджують, що в Україні більшій половині громадян не вдається прожити на заробітну плату. У зв'язку з цим частина українців змушена брати мікрокредити, щоб "дотягнути" до наступної зарплати.

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працівники

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