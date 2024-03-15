Минимальная зарплата вырастет — как изменятся реальные выплаты с 1 апреля

Денежные купюры. Фото: РБК-Украина

С 1 апреля в Украине состоится последний в этом году перерасчет размера минимальной заработной платы. Обнародована новая сумма, а также обновленные размеры налогов, которые от нее зависят.

Об этом информирует издание Ligazakon.

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Как изменится минималка в апреле

Как отмечается, в прошлом году минимальная заработная плата не повышалась, а в этом году запланировано повышение суммарно на 1,3 тыс. гривен. Так, в месячном размере будут следующие:

до 1 апреля — 7,1 тыс. гривен;

с 1 апреля — 8 тыс. гривен;

- в почасовом размере:

до 1 апреля — 42,6 гривны;

с 1 апреля — 48 гривен.

В то же время, после уплаты налогов "на руки" работникам выплатят по 6,44 тыс. гривен.

Как изменятся налоги из-за новой минималки

Также должны измениться размеры налогов, которые обязаны платить граждане. С 1 апреля станут следующие:

ставка — 8 тыс. гривен;

налог на доходы физических лиц — 8 тыс. гривен х 18% = 1,44 тыс. гривен;

военный сбор — 8 тыс. гривен х 1,5% = 120 грн

единый социальный взнос (ЕСВ) — 8 тыс. гривен х 22% = 1,76 тыс. гривен;

содержание: 1,56 тыс. гривен (НДФЛ + ВЗ).

Таким образом, для одного рабочего будет равна: ставка 8 тыс. гривен (из них НДФЛ (1,44 тыс. гривен) + военный сбор (120 грн)) + ЕСВ 1,76 тыс. гривен = 9,76 тыс. гривен. В итоге, к выплате "на руки": 6,44 тыс. гривен/месяц. Также ЕСВ для ФЛП вырастет с 1,562 тыс. гривен до 1,76 тыс. гривен.

Поскольку максимальная база начисления ЕСВ составляет 15 размеров минималки, то в 2024-м будет:

январь — март: 106,5 тыс. гривен;

апрель — декабрь: 120 тыс. гривен.

В связи с этим максимальная сумма ЕСВ, уплачиваемая физлицом-предпринимателем, составит с 1 апреля — 26,4 тыс. гривен (8 тыс. гривен х 15 х 22%).

Что еще стоит знать

Напомним, зарплаты глав городских и поселковых советов редко зависят от размера возглавляемых ими общин, а также от их достижений в должности. Некоторые мэры западных городов получили за 2022 более 1 млн гривен заработной платы.

Эксперты утверждают, что в Украине большей половине граждан не удается прожить на заработную плату. В связи с этим часть украинцев вынуждена брать микрокредиты, чтобы "дотянуть" до следующей зарплаты.