Німеччина планує виділити додаткові кошти для військової допомоги Україні — що відомо

Міністерство оборони Німеччини. Фото: AP

Міністерство оборони Німеччини звернулося до федерального уряду з проханням про додаткове фінансування в розмірі 3,8 мільярда євро. Ці кошти потрібні для надання допомоги Україні в поточному фінансовому році.

Про це повідомляє Bild.

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Детальніше про додаткову допомогу для України

У повідомленні сказано, що цього року Німеччина вже надала Україні військову допомогу на суму 7,1 мільярда євро. Ці кошти використовуються для оплати військової продукції, яку Україна придбала в промисловості, а також для фінансування повторних замовлень зброї, що була передана українській армії Бундесвером. Проте Україна гостро потребує посиленої підтримки для ефективної оборони проти російських військ.

За даними Bild, Міністерство оборони Німеччини повідомило уряд про необхідність додаткового фінансування в розмірі 3,8 мільярда євро для допомоги Україні в поточному фінансовому році. У середу глава відомства Борис Пісторіус обговорив це питання з канцлером Олафом Шольцем.

Додаткові витрати мають бути представлені на затвердження парламенту в червні, включаючи супутнє фінансування. За даними видання, Міністерство фінансів підтримує цю пропозицію оборонного відомства. Крім того, джерела Bild повідомили, що на 2025 рік Міністерство оборони заклало рекордну суму в 15 мільярдів євро на допомогу Україні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив про намір відкрити ще одне підприємство в Україні. Планується, що воно спеціалізуватиметься на виробництві систем протиповітряної оборони.

Ми також писали, що міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступила з закликом надати Україні більше далекобійної зброї для відбиття наступу Росії на півночі Харківської області. Ця заява була зроблена перед початком засідання Комітету міністрів Ради Європи в Страсбурзі.