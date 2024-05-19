Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Міноборони Німеччини запросило в уряду додаткові кошти для України — про яку суму йдеться arrow

Міноборони Німеччини запросило в уряду додаткові кошти для України — про яку суму йдеться

19 травня 2024 14:16
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Німеччина планує виділити додаткові кошти для військової допомоги Україні — що відомо
Міністерство оборони Німеччини. Фото: AP
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Міністерство оборони Німеччини звернулося до федерального уряду з проханням про додаткове фінансування в розмірі 3,8 мільярда євро. Ці кошти потрібні для надання допомоги Україні в поточному фінансовому році.

Про це повідомляє Bild.

Читайте також:

Детальніше про додаткову допомогу для України

У повідомленні сказано, що цього року Німеччина вже надала Україні військову допомогу на суму 7,1 мільярда євро. Ці кошти використовуються для оплати військової продукції, яку Україна придбала в промисловості, а також для фінансування повторних замовлень зброї, що була передана українській армії Бундесвером. Проте Україна гостро потребує посиленої підтримки для ефективної оборони проти російських військ.

За даними Bild, Міністерство оборони Німеччини повідомило уряд про необхідність додаткового фінансування в розмірі 3,8 мільярда євро для допомоги Україні в поточному фінансовому році. У середу глава відомства Борис Пісторіус обговорив це питання з канцлером Олафом Шольцем.

Додаткові витрати мають бути представлені на затвердження парламенту в червні, включаючи супутнє фінансування. За даними видання, Міністерство фінансів підтримує цю пропозицію оборонного відомства. Крім того, джерела Bild повідомили, що на 2025 рік Міністерство оборони заклало рекордну суму в 15 мільярдів євро на допомогу Україні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив про намір відкрити ще одне підприємство в Україні. Планується, що воно спеціалізуватиметься на виробництві систем протиповітряної оборони.

Ми також писали, що міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступила з закликом надати Україні більше далекобійної зброї для відбиття наступу Росії на півночі Харківської області. Ця заява була зроблена перед початком засідання Комітету міністрів Ради Європи в Страсбурзі.

Німеччина
війна
Міноборони
фінансова допомога
військова допомога
матеріальна допомога
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

6 травня 2024

10:47 Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка