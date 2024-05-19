Германия планирует выделить дополнительные средства для военной помощи Украине — что известно

Министерство обороны Германии. Фото: AP

Министерство обороны Германии обратилось в федеральное правительство с просьбой о дополнительном финансировании в размере 3,8 миллиарда евро. Эти средства необходимы для оказания помощи Украине в текущем финансовом году.

Об этом сообщает Bild.

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Детальнее о дополнительной помощи для Украины

В сообщении говорится, что в этом году Германия уже предоставила Украине военную помощь на сумму 7,1 миллиарда евро. Эти средства используются для оплаты военной продукции, которую Украина приобрела в промышленности, а также для финансирования повторных заказов оружия, переданных украинской армии Бундесвером. Однако Украина остро нуждается в усиленной поддержке для эффективной обороны против российских войск.

По данным Bild, Министерство обороны Германии сообщило правительству о необходимости дополнительного финансирования в размере 3,8 млрд евро для помощи Украине в текущем финансовом году. В среду глава ведомства Борис Писториус обсудил этот вопрос с канцлером Олафом Шольцем.

Дополнительные расходы должны быть представлены для утверждения парламента в июне, включая сопутствующее финансирование. По данным издания, Министерство финансов поддерживает данное предложение оборонного ведомства. Кроме того, источники Bild сообщили, что на 2025 год Министерство обороны заложило рекордную сумму в 15 миллиардов евро в помощь Украине.

Что еще стоит знать

Напомним, генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил о намерении открыть еще одно предприятие в Украине. Планируется, что оно будет специализироваться на производстве систем противовоздушной обороны.

Мы также писали, что министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила с призывом предоставить Украине более дальнобойное оружие для отражения наступления России на севере Харьковской области. Это заявление было сделано перед началом заседания Комитета министров Совета Европы в Страсбурге.