Міноборони повернули понад пів мільярда гривень за недійсними договорами на пальне

Міністерство Оборони України. Фото: Armyinform

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Понад пів мільярда гривень було повернуто Міністерству оборони України. Ці кошти були безпідставно сплачені у вигляді ПДВ при придбанні паливно-мастильних матеріалів.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Деталі повернення коштів

Суд задовольнив позов Офісу генерального прокурора та стягнув з Укртатнафти на користь Міністерства оборони 360,7 мільйона гривень, які були безпідставно сплачені.

Крім того, Офіс генерального прокурора взяв участь у ще одній справі, де позивачем виступила Укрнафта. В результаті компанія відмовилася від позову і повернула Міністерству оборони безпідставно сплачені як ПДВ 491,8 мільйона гривень.

З початку 2023 року спеціалізовані прокуратури, захищаючи інтереси держави, подали 115 позовів про визнання недійсними договорів на постачання паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 1,44 мільярда гривень. Ці позови стосувалися включення до договірних цін умов про сплату ПДВ, стягнення безпідставно сплачених коштів, а також інфляційних втрат та 3% річних. Наразі вже задоволено 70 позовів на загальну суму 685,8 мільйона гривень.

Нагадаємо, в Офісі підтримки змін Міністерства оборони оголосили пошук спеціалістів у сфері кібербезпеки. Йдеться про чотири вакансії, які передбачають службу в структурному підрозділі оборонного відомства.

Також командувач сухопутними військами Збройних сил Олександр Павлюк заявив, що останніми місяцями ситуація на фронті помітно ускладнилася. За даними розвідки, метою російських загарбників на цей рік стоїть окупація Донецької та Луганської областей, а також у випадку успіху — Запорізької.