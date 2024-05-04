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Минобороны вернули сотни миллионов гривен — Укрнафта проиграла в судах

4 мая 2024 12:19
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Минобороны вернули более полумиллиарда гривен по недействительным договорам на горючее
Министерство обороны Украины. Фото: Armyinform
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Более полумиллиарда гривен было возвращено Министерству обороны Украины. Эти средства были безосновательно уплачены в виде НДС при приобретении горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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Детали возврата средств

Суд удовлетворил иск Офиса генерального прокурора и взыскал с Укртатнафты в пользу Министерства обороны 360,7 миллиона гривен, которые были безосновательно уплачены.

Кроме того, Офис генерального прокурора принял участие по еще одному делу, где истцом выступила Укрнафта. В результате компания отказалась от иска и вернула Министерству обороны безосновательно уплаченные в качестве НДС 491,8 миллиона гривен.

С начала 2023 года специализированные прокуратуры, защищая интересы государства, подали 115 исков о признании недействительными договоров на поставку горюче-смазочных материалов на общую сумму 1,44 миллиарда гривен. Эти иски касались включения в договорные цены условий об уплате НДС, взыскании безосновательно уплаченных средств, а также инфляционных потерь и 3% годовых. Уже удовлетворено 70 исков на общую сумму 685,8 миллиона гривен.

Напомним, в Офисе поддержки изменений Министерства обороны объявили поиск специалистов в сфере кибербезопасности. Речь идет о четырех вакансиях, которые предусматривают службу в структурном подразделении оборонного ведомства.

Также командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Александр Павлюк заявил, что в последние месяцы ситуация на фронте заметно усложнилась. По данным разведки, целью российских захватчиков на этот год стоит оккупация Донецкой и Луганской областей, а также в случае успеха Запорожской.

суд
налоги
Офис генерального прокурора
топливо
Министерство обороны
Укрнафта

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