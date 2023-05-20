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Мінреінтеграції повідомили, як оформити картку "єВідновлення"

20 травня 2023 18:50
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Мінреінтеграції повідомили, як оформити картку "єВідновлення"
Картка "єВідновлення". Фото: sensebank.com.ua
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

В Україні стартувала програма "єВідновлення". Вона надає громадянам можливість отримати грошову виплату від держави на ремонт пошкодженого житла внаслідок війни. У Мінреінтеграції повідомили, як оформити "єВідновлення".

Про це інформує Мінреінтеграції.

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Як оформити картку "єВідновлення"?

Мінреінтеграції повідомляють, що для зарахування коштів необхідно відкрити спеціалізований банківський рахунок "єВідновлення". Це можливо зробити в одному з банків-учасників програми. Наразі оформити тільки двома способами:

  • відвідати фізичне відділення банку-партнера та відкрити картку з допомогою працівників установи;
  • відкрити картку онлайн у мобільному застосунку банку-партнера.

Станом на суботу, 20 травня, до програми підключені п'ять банків:

  • monobank
  • ПриватБанк
  • Сенс Банк
  • А-Банк
  • ПУМБ

Список банків-партнерів поповнюватиметься.

Також обрати зручний банк для відкриття картки можна через "Дію" під час заповнення заяви на виплату.

Використання картки

Після ухвалення комісією рішення щодо нарахування коштів, вони будуть перераховані на банківську картку автоматично. Гроші можна витрати лише на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які є також учасниками програми. Перелік цих компаній можна буде побачити найближчим часом на сайті "єВідновлення".

Зазначається, що кошти з картки "єВідновлення" не можна зняти готівкою. А також неможливо здійснити їх перераховування з поточного рахунка на інші рахунки. Поповнювати баланс картки "єВідновлення" неможливо.

Нагадаємо, що через війну багато українців втратили близьких та родичів. Багато хто з них вважається зниклими безвісти. Мінреінтеграції повідомили, що робити, якщо людина пропала, не виходить на зв'язок та ніхто її давно не бачив.

Якщо ви помітили на фото чи відео людину, що вважається зниклою безвісти, необхідно подати клопотання на ім’я слідчого, який займається пошуком цієї особи. У випадку проведення експертизи копія висновка експерта має бути надана Уповноваженому та Націнформбюро. 

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