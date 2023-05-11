Пенсії за кордоном — у Мінреінтеграції уточнили деталі отримання виплат

У Мінреінтеграції уточнили деталі отримання пенсій за кордоном
У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України нагадали, що пенсіонери можуть отримувати свої законні виплати навіть за кордоном. Зробити це можна за спрощеною процедурою.
Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.
Як отримати пенсію за кордоном
Як зазначають у відомстві, уряд спростив механізм виплати українських пенсій і грошових допомог для громадян, які виїхали на тимчасове проживання за кордон.
Тепер українці можуть подавати заяви про виплати та зміни способу виплати пенсії або грошової допомоги дистанційно. Окрім цього, є можливість відновити без спеціального приїзду в Україну виплату пенсії, виплати якої були припинені у період воєнного стану. Для цього можна надіслати відповідну заяву поштою.
Згідно з урядовою постановою №328, передбачається можливість отримання пенсійних виплат міжнародними переказами через АТ "Укрпошта", однак виключно за умови наявності технічної можливості. Особливо це стосується пенсіонерів, у яких нема поточних рахунків в українських фінустановах.
Заяви про виплати пенсій чи грошової допомоги прийматимуть органи Пенсійного фонду України (ПФУ) чи органи соцзахисту населення через установи уповноваженого банку, зокрема в електронному форматі з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП), що базується на сертифікаті електронного підпису, одержувача та уповноваженого працівника фінустанови.
У Мінреінтеграції опублікували законодавчі зміни та інструкцією з віддаленого відкриття рахунку в інфографіці.
Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, у яких випадках призначають громадянам виплати у 7,8 тис. грн у 2023 році. Розраховувати на таку суму можуть непрацездатні члени родини загиблого, яких він утримував.
Також ми писали, що на виплати пенсій цього року витратять близько 700 млрд гривень. В уряді заявили, що грошей має бути достатньо для гарантування пенсійних виплат, здійснення індексації.