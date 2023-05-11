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У Мінреінтеграції уточнили деталі отримання пенсій за кордоном

11 травня 2023 11:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії за кордоном — у Мінреінтеграції уточнили деталі отримання виплат
Жінка літнього віку за комп'ютером. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України нагадали, що пенсіонери можуть отримувати свої законні виплати навіть за кордоном. Зробити це можна за спрощеною процедурою.

Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.

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Як зазначають у відомстві, уряд спростив механізм виплати українських пенсій і грошових допомог для громадян, які виїхали на тимчасове проживання за кордон.  
 
Тепер українці можуть подавати заяви про виплати та зміни способу виплати пенсії або грошової допомоги дистанційно. Окрім цього, є можливість відновити без спеціального приїзду в Україну виплату пенсії, виплати якої були припинені у період воєнного стану. Для цього можна надіслати відповідну заяву поштою.

Згідно з урядовою постановою №328, передбачається можливість отримання пенсійних виплат міжнародними переказами через АТ "Укрпошта", однак виключно за умови наявності технічної можливості. Особливо це стосується пенсіонерів, у яких нема поточних рахунків в українських фінустановах.

Заяви про виплати пенсій чи грошової допомоги прийматимуть органи Пенсійного фонду України (ПФУ) чи органи соцзахисту населення через установи уповноваженого банку, зокрема в електронному форматі з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП), що базується на сертифікаті електронного підпису, одержувача та уповноваженого працівника фінустанови.

У Мінреінтеграції опублікували законодавчі зміни та інструкцією з віддаленого відкриття рахунку в інфографіці.

пенсії

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, у яких випадках призначають громадянам виплати у 7,8 тис. грн у 2023 році. Розраховувати на таку суму можуть непрацездатні члени родини загиблого, яких він утримував.

Також ми писали, що на виплати пенсій цього року витратять близько 700 млрд гривень. В уряді заявили, що грошей має бути достатньо для гарантування пенсійних виплат, здійснення індексації.

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