Мінсоцполітики закуповуватиме товари та послуги за гроші міжнародних донорів через Prozorro

Електронна система Prozorro. Фото: opengovpartnership.org

Мінсоцполітики закуповуватиме товари та роботи коштом міжнародних донорів через електронну систему закупівель Prozorro. Для цього Кабінет міністрів України затвердив 4 серпня нову постанову.

Про це повідомляє Мінсоцполітики.

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Закупівля товарів та роботи через кошти міжнародних донорів

З 2014 року Міністерство соціальної політики впроваджує проєкт із модернізації системи соціальної допомоги в Україні. При цьому, до ухвалення цього рішення, всі закупівлі обладнання та технологій для соціального забезпечення здійснювалися за стандартами Світового банку.

Ці правила часто були складними та незрозумілими для українського бізнесу, а також призводили до низького рівня конкуренції та успішності аукціонів, оскільки проводилися поза системою Prozorro.

Тепер, у рамках нового експериментального проєкту, який проводитиметься з 1 серпня 2023 року до 31 серпня 2024 року, процес закупівель проходитиме через платформу Prozorro. Організацією аукціонів займатиметься Державна установа "Професійні закупівлі".

Експериментальний проєкт

Цей експериментальний проєкт буде спільно реалізовано Мінсоцполітики та Міністерством економіки. Це не лише дозволить заощадити фінанси, а й призведе до підвищення конкуренції та ефективності закупівельних процесів. Введення нових правил дозволить бізнесу брати участь в аукціонах на платформі Prozorro з використанням зрозумілих та звичних механізмів.

У процесі реалізації проєкту Міністерство економіки та ГУ "Професійні закупівлі" тестуватимуть у дії механізм проведення аукціонів за стандартами Світового банку в рамках системи Prozorro, а також роботу нового модуля "Закупівлі за кошти донорів". Це допоможе створити експертний центр із проведення закупівель відповідно до правил Світового банку та підготуватися до електронних закупівель з використанням коштів міжнародних партнерів.

Варто зазначити, що послуги ДУ "Професійні закупівлі" будуть оплачуватись лише після успішного завершення процедури закупівлі.

Нагадаємо, що в Україні продовжуються скандальні закупівлі під час повномасштабної війни. Державний телеканал FREEДОМ вирішив закупити написання текстів більш ніж на 2,6 млн грн.