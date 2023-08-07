Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Минсоцполитики будет закупать товары и услуги за деньги международных доноров через Prozorro arrow

Минсоцполитики будет закупать товары и услуги за деньги международных доноров через Prozorro

7 августа 2023 17:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Минсоцполитики будет закупать товары и услуги за деньги международных доноров через Prozorro
Электронная система Prozorro. Фото: opengovpartnership.org
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Минсоцполитики будет закупать товары и работы за счет международных доноров через электронную систему закупок Prozorro. Для этого, Кабинет министров Украины утвердил 4 августа новое постановление.

Об этом сообщает Минсоцполитики.

Читайте также:

Закупка товаров и работы через средства международных доноров

С 2014 года Министерство социальной политики внедряет проект по модернизации системы социальной помощи в Украине. При этом, до принятия данного решения, все закупки оборудования и технологий для социального обеспечения производились по стандартам Всемирного банка.

Эти правила зачастую были сложными и непонятными для украинского бизнеса, а также приводили к низкому уровню конкуренции и успешности аукционов, поскольку проводились вне системы Prozorro.

Теперь, в рамках нового экспериментального проекта, который будет проводиться с 1 августа 2023 года до 31 августа 2024 года, процесс закупок будет проходить через платформу Prozorro. Организацией аукционов займется Государственное учреждение "Профессиональные закупки".

Экспериментальный проект

Этот экспериментальный проект будет совместно реализован Минсоцполитики и Министерством экономики. Это не только позволит сэкономить финансы, но также приведет к повышению конкуренции и эффективности закупочных процессов. Введение новых правил позволит бизнесу участвовать в аукционах на платформе Prozorro с использованием понятных и привычных механизмов.

В процессе реализации проекта Министерство экономики и ГУ "Профессиональные закупки" будут тестировать в действии механизм проведения аукционов по стандартам Всемирного банка в рамках системы Prozorro, а также работу нового модуля "Закупки за средства доноров". Это поможет создать экспертный центр по проведению закупок в соответствии с правилами Всемирного банка и подготовиться к электронным закупкам с использованием средств международных партнеров.

Стоит отметить, что услуги ГУ "Профессиональные закупки" будут оплачиваться только после успешного завершения процедуры закупки.

Напомним, что в Украине продолжаются скандальные закупки во время полномасштабной войны. Государственный телеканал FREEДОМ решил закупить написание текстов более чем на 2,6 млн грн.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз