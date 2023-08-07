Минсоцполитики будет закупать товары и услуги за деньги международных доноров через Prozorro

Электронная система Prozorro. Фото: opengovpartnership.org

Минсоцполитики будет закупать товары и работы за счет международных доноров через электронную систему закупок Prozorro. Для этого, Кабинет министров Украины утвердил 4 августа новое постановление.

Об этом сообщает Минсоцполитики.

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Закупка товаров и работы через средства международных доноров

С 2014 года Министерство социальной политики внедряет проект по модернизации системы социальной помощи в Украине. При этом, до принятия данного решения, все закупки оборудования и технологий для социального обеспечения производились по стандартам Всемирного банка.

Эти правила зачастую были сложными и непонятными для украинского бизнеса, а также приводили к низкому уровню конкуренции и успешности аукционов, поскольку проводились вне системы Prozorro.

Теперь, в рамках нового экспериментального проекта, который будет проводиться с 1 августа 2023 года до 31 августа 2024 года, процесс закупок будет проходить через платформу Prozorro. Организацией аукционов займется Государственное учреждение "Профессиональные закупки".

Экспериментальный проект

Этот экспериментальный проект будет совместно реализован Минсоцполитики и Министерством экономики. Это не только позволит сэкономить финансы, но также приведет к повышению конкуренции и эффективности закупочных процессов. Введение новых правил позволит бизнесу участвовать в аукционах на платформе Prozorro с использованием понятных и привычных механизмов.

В процессе реализации проекта Министерство экономики и ГУ "Профессиональные закупки" будут тестировать в действии механизм проведения аукционов по стандартам Всемирного банка в рамках системы Prozorro, а также работу нового модуля "Закупки за средства доноров". Это поможет создать экспертный центр по проведению закупок в соответствии с правилами Всемирного банка и подготовиться к электронным закупкам с использованием средств международных партнеров.

Стоит отметить, что услуги ГУ "Профессиональные закупки" будут оплачиваться только после успешного завершения процедуры закупки.

Напомним, что в Украине продолжаются скандальные закупки во время полномасштабной войны. Государственный телеканал FREEДОМ решил закупить написание текстов более чем на 2,6 млн грн.