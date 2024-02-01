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Мінцифри та Мінекономіки змінили перелік застарілих ІТ-професій — деталі

1 лютого 2024 15:25
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
В Україні оновили перелік застарілих ІТ-професій — що змінилося
Чоловік за комп'ютером. Фото: Fiverr
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

У четвер, 1 лютого, в Україні оновили Класифікатор професій у сфері ІТ. Зміни запровадили, щоб змінити застарілі назви професій "айтівців", а також додати нові.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

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Мінцифри та Міністерство економіки України змінили перелік застарілих ІТ-професій. А саме:  

  • додали близько 30 нових назв професій, які запропонував бізнес. Серед них — інженер зі ШІ, інженер інтернету речей, розробник робототехніки чи хмарної інфраструктури тощо;
  • оновили назви шістьох професій;
  • вилучили дев'ять застарілих назв.

Ознайомитися з оновленим класифікатором можна за посиланням

"ІТ-індустрія — одна з найдинамічніших сфер діяльності в Україні. Наші айтівці успішно працюють зі ШІ чи робототехнікою, але в документах вони все ті ж "спеціалісти з інформаційних технологій", — пояснюють у Міністерства цифрової трансформації.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що Міністерство цифрової трансформації запустило проєкт з підтримки бізнес-стартапів, де можна отримати до 50 тис. євро на запуск власної справи. Йдеться про програму Seeds of Bravery для українських технологічних новинок.

Ми також повідомляли про те, що найбільша в Україні освітня платформа Prometheus відкриває стипендії для навчання на платних IT-курсах, створених у партнерстві з провідними фахівцями галузі. Для безкоштовного навчання Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) надає 1000 стипендій для українців та українок, які постраждали від війни.

Мінекономіки
робота
Мінцифри
професії
IT
ринок праці

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