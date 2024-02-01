В Україні оновили перелік застарілих ІТ-професій — що змінилося

Мінцифри та Мінекономіки змінили перелік застарілих ІТ-професій — деталі
У четвер, 1 лютого, в Україні оновили Класифікатор професій у сфері ІТ. Зміни запровадили, щоб змінити застарілі назви професій "айтівців", а також додати нові.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
Детальніше про зміни у сфері IT
Мінцифри та Міністерство економіки України змінили перелік застарілих ІТ-професій. А саме:
- додали близько 30 нових назв професій, які запропонував бізнес. Серед них — інженер зі ШІ, інженер інтернету речей, розробник робототехніки чи хмарної інфраструктури тощо;
- оновили назви шістьох професій;
- вилучили дев'ять застарілих назв.
Ознайомитися з оновленим класифікатором можна за посиланням.
"ІТ-індустрія — одна з найдинамічніших сфер діяльності в Україні. Наші айтівці успішно працюють зі ШІ чи робототехнікою, але в документах вони все ті ж "спеціалісти з інформаційних технологій", — пояснюють у Міністерства цифрової трансформації.
Що ще треба знати
Нагадаємо, що Міністерство цифрової трансформації запустило проєкт з підтримки бізнес-стартапів, де можна отримати до 50 тис. євро на запуск власної справи. Йдеться про програму Seeds of Bravery для українських технологічних новинок.
Ми також повідомляли про те, що найбільша в Україні освітня платформа Prometheus відкриває стипендії для навчання на платних IT-курсах, створених у партнерстві з провідними фахівцями галузі. Для безкоштовного навчання Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) надає 1000 стипендій для українців та українок, які постраждали від війни.
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