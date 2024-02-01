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Минцифры и Минэкономики изменили перечень устаревших ИТ-профессий — детали

1 февраля 2024 15:25
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
В Украине обновили перечень устаревших IT-профессий — что изменилось
Человек за компьютером. Фото: Fiverr
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В четверг, 1 февраля, в Украине обновили Классификатор профессий в сфере IT. Изменения ввели, чтобы изменить устаревшие названия профессий "айтишников", а также добавить новые.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

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Минцифры и Министерство экономики Украины изменили перечень устаревших ИТ-профессий. А именно:

  • добавили около 30 новых названий профессий, предложенных бизнесом. Среди них инженер из ИИ, инженер интернета вещей, разработчик робототехники или облачной инфраструктуры и т.п.;
  • обновили названия шести профессий;
  • изъяли девять устаревших названий.

Ознакомиться с обновленным классификатором можно по ссылке.

"ИТ-индустрия - одна из самых динамичных сфер деятельности в Украине. Наши айтовцы успешно работают с ИИ или робототехникой, но в документах они все те же "специалисты по информационным технологиям" , — объясняют в Министерстве цифровой трансформации.

Что еще нужно знать

Напомним, что Министерство цифровой трансформации запустило проект поддержки бизнес-стартапов, где можно получить до 50 тыс. евро на запуск собственного дела. Речь идет о программе Seeds of Bravery для украинских технологических новинок.

Мы также сообщали, что крупнейшая в Украине образовательная платформа Prometheus открывает стипендии для обучения на платных IT-курсах, созданных в партнерстве с ведущими специалистами отрасли. Для бесплатного обучения Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) предоставляет 1000 стипендий для пострадавших от войны украинцев и украинок.

Минэкономики
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