Мінцифри та НАБУ спільно боротимуться з корупцією: підписано важливий документ
Міністерство цифрової трансформації України та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) об'єднають зусилля у боротьбі з корупцією. Відомства підписали меморандум про співпрацю.
Про це повідомляє пресцентр Мінцифри.
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Як зазначають у відомстві, цифровізація здатна зупинити схеми на мільярди гривень. Так, потенційний антикорупційний та економічний ефект від онлайн-послуг за два роки — 48 млрд гривень. Лише послуги у будівельній сфері заощаджують державі 11,2 млрд грн щороку. У медичній — завдяки цифровим лікарняним — 4 млрд грн.
У пріоритеті такі антикорупційні проєкти на цей рік:
- програма компенсацій "єВідновлення";
- електронний акциз;
- автоматизація послуг для моряків;
- розмитнення авто в "Дії".
Меморандум передбачає:
- проведення реінжинірингу та цифровізації послуг, які мають найбільші корупційні ризики та суспільний резонанс;
- взаємодію під час розробки концепції здійснення публічних закупівель у державній IT-галузі (відкриття коду програмного забезпечення, онлайн-моніторинг погодження та закупівель ІТ-продуктів);
- забезпечення постійного онлайн-моніторингу процесу закупівель дронів для потреб армії, враховуючи активний розвиток напряму безпілотників та збільшення фінансування сфери.
Мінцифри допоможе НАБУ впровадити сучасні ІТ-інструменти для підвищення ефективності слідчих дій. Зокрема, йдеться про штучний інтелект, аналіз великих даних та розпізнавання обличчя, додали у пресслужбі.
Нагадаємо, у застосунку "Дія" незабаром може з'явитися штучний інтелект. В Мінцифрі розповіли, що вже працюють над віртуальним помічником "Надія".
Також ми писали, що Міністерство цифрової трансформації повідомило про нову послугу у "Дії", яка дозволяє отримати витяг про несудимість. Ця послуга доступна всім користувачам програми, які досягли 14 років.