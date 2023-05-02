Мінцифри та НАБУ спільно боротимуться з корупцією

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

Міністерство цифрової трансформації України та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) об'єднають зусилля у боротьбі з корупцією. Відомства підписали меморандум про співпрацю.

Про це повідомляє пресцентр Мінцифри.

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Як зазначають у відомстві, цифровізація здатна зупинити схеми на мільярди гривень. Так, потенційний антикорупційний та економічний ефект від онлайн-послуг за два роки — 48 млрд гривень. Лише послуги у будівельній сфері заощаджують державі 11,2 млрд грн щороку. У медичній — завдяки цифровим лікарняним — 4 млрд грн.

У пріоритеті такі антикорупційні проєкти на цей рік:

програма компенсацій "єВідновлення";

електронний акциз;

автоматизація послуг для моряків;

розмитнення авто в "Дії".

Меморандум передбачає:

проведення реінжинірингу та цифровізації послуг, які мають найбільші корупційні ризики та суспільний резонанс;

взаємодію під час розробки концепції здійснення публічних закупівель у державній IT-галузі (відкриття коду програмного забезпечення, онлайн-моніторинг погодження та закупівель ІТ-продуктів);

забезпечення постійного онлайн-моніторингу процесу закупівель дронів для потреб армії, враховуючи активний розвиток напряму безпілотників та збільшення фінансування сфери.

Мінцифри допоможе НАБУ впровадити сучасні ІТ-інструменти для підвищення ефективності слідчих дій. Зокрема, йдеться про штучний інтелект, аналіз великих даних та розпізнавання обличчя, додали у пресслужбі.

Нагадаємо, у застосунку "Дія" незабаром може з'явитися штучний інтелект. В Мінцифрі розповіли, що вже працюють над віртуальним помічником "Надія".

Також ми писали, що Міністерство цифрової трансформації повідомило про нову послугу у "Дії", яка дозволяє отримати витяг про несудимість. Ця послуга доступна всім користувачам програми, які досягли 14 років.