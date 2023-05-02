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Минцифры и НАБУ будут совместно бороться с коррупцией: подписан важный документ

2 мая 2023 12:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Минцифры и НАБУ будут совместно бороться с коррупцией
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Министерство цифровой трансформации Украины и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объединят усилия по борьбе с коррупцией. Ведомства подписали меморандум о сотрудничестве.

Об этом сообщает пресс-центр Минцифры.

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Подробности

Как отмечают в ведомстве, цифровизация способна остановить схемы на миллиарды гривен. Так, потенциальный антикоррупционный и экономический эффект от онлайн услуг за два года — 48 млрд гривен. Только услуги в строительной сфере экономят государству 11,2 млрд грн ежегодно. В медицинской — благодаря цифровым больничным — 4 млрд грн.

В приоритете следующие антикоррупционные проекты на этот год:

  • программа компенсаций "еВідновлення";
  • электронный акциз;
  • автоматизация услуг для моряков;
  • растаможка авто в "Дії".

Меморандум предусматривает:

  • проведение реинжиниринга и цифровизации услуг, имеющих наибольшие коррупционные риски и общественный резонанс;
  • взаимодействие при разработке концепции осуществления публичных закупок в государственной IT-отрасли (открытие кода программного обеспечения, онлайн-мониторинг согласования и закупок ІТ-продуктов);
  • обеспечение постоянного онлайн-мониторинга процесса закупок дронов для нужд армии, учитывая активное развитие направления беспилотников и увеличение финансирования сферы.

Минцифры поможет НАБУ внедрить современные ІТ-инструменты для повышения эффективности следственных действий. В частности, речь идет об искусственном интеллекте, анализе больших данных и распознавании лиц, добавили в пресс-службе.

Напомним, в приложении "Дія" в скором времени может появиться искусственный интеллект. В Минцифри рассказали, что уже работают над виртуальным помощником "Надія".

Также мы писали, что Министерство цифровой трансформации сообщило о новой услуге в "Дії", позволяющей получить выдержку о несудимости. Эта услуга доступна всем пользователям программы, достигшим 14 лет.

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