Минцифры и НАБУ будут совместно бороться с коррупцией

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

Министерство цифровой трансформации Украины и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объединят усилия по борьбе с коррупцией. Ведомства подписали меморандум о сотрудничестве.

Об этом сообщает пресс-центр Минцифры.

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Как отмечают в ведомстве, цифровизация способна остановить схемы на миллиарды гривен. Так, потенциальный антикоррупционный и экономический эффект от онлайн услуг за два года — 48 млрд гривен. Только услуги в строительной сфере экономят государству 11,2 млрд грн ежегодно. В медицинской — благодаря цифровым больничным — 4 млрд грн.

В приоритете следующие антикоррупционные проекты на этот год:

программа компенсаций "еВідновлення";

электронный акциз;

автоматизация услуг для моряков;

растаможка авто в "Дії".

Меморандум предусматривает:

проведение реинжиниринга и цифровизации услуг, имеющих наибольшие коррупционные риски и общественный резонанс;

взаимодействие при разработке концепции осуществления публичных закупок в государственной IT-отрасли (открытие кода программного обеспечения, онлайн-мониторинг согласования и закупок ІТ-продуктов);

обеспечение постоянного онлайн-мониторинга процесса закупок дронов для нужд армии, учитывая активное развитие направления беспилотников и увеличение финансирования сферы.

Минцифры поможет НАБУ внедрить современные ІТ-инструменты для повышения эффективности следственных действий. В частности, речь идет об искусственном интеллекте, анализе больших данных и распознавании лиц, добавили в пресс-службе.

Напомним, в приложении "Дія" в скором времени может появиться искусственный интеллект. В Минцифри рассказали, что уже работают над виртуальным помощником "Надія".

Также мы писали, что Министерство цифровой трансформации сообщило о новой услуге в "Дії", позволяющей получить выдержку о несудимости. Эта услуга доступна всем пользователям программы, достигшим 14 лет.