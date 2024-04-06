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Міжнародні партнери надали Україні 700 млн доларів — на що підуть кошти

6 квітня 2024 13:35
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Ірина Шпак
редактор
Україна отримала фінансову допомогу на розмінування країни
Розмінування у Донецькій області. Фото: ДСНС
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Міжнародні партнери України виділили кошти на проєкти в гуманітарному розмінуванні на 2022-2027 роки. Пакет допомоги становить понад 700 мільйонів доларів США в еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

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В повідомленні сказано, що допомогу надали зокрема наступні донори:

  • США; 
  • Швейцарія; 
  • Норвегія;
  • країни ЄС;
  • Японія; 
  • Нідерланди; 
  • Німеччина.

"Завдяки спільній роботі можливим є повернення земель до продуктивного використання, захист населення від впливу вибухонебезпечних предметів та посилення системи протимінної діяльності в Україні", — сказали у Мінекономіки.

Там також нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення сталося 656 нещасних випадків, пов’язаних з мінами. Від підривів загинуло 296 цивільних, ще 665 отримали поранення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Україна продовжує розвивати свою військову промисловість. У серійне виробництво запустили дистанційний комплекс для розмінування Ratel Deminer. Ми розповідали, чим особливий цей вітчизняний зразок розмінувальної техніки, де його випробували і як він збереже життя військовослужбовців.

Ми також писали, яка ситуація з розмінуванням на Київщині і чи можна безпечно відвідувати місця відпочинку в лісах. За понад два роки повномасштабної війни заміновані території залишаються однією з наймасштабніших проблем по країні, адже розмінування потребує грошей і часу. Піротехніки зазвичай починають з найголовнішого — будинків, а потім переходять на дороги, поля і ліси.

Мінекономіки
Європейський союз
США
Німеччина
Норвегія
фінансова допомога
Нідерланди
Японія
Швейцарія
гроші
розмінування
війна в Україні

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