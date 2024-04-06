Украина получила финансовую помощь на разминирование страны

Разминирование в Донецкой области Фото: ГСЧС

Международные партнеры Украины выделили средства на проекты в гуманитарном разминировании на 2022-2027 годы. Пакет помощи составляет более 700 миллионов долларов США в эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

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В сообщении говорится, что помощь оказали в частности следующие доноры:

США;

Швейцария;

Норвегия;

страны ЕС;

Япония;

Нидерланды;

Германия.

"Благодаря совместной работе возможен возврат земель к продуктивному использованию, защита населения от влияния взрывоопасных предметов и усиление системы противоминной деятельности в Украине", — сказали в Минэкономики.

Там также напомнили, что с начала полномасштабного вторжения произошло 656 несчастных случаев, связанных с минами. От подрывов погибли 296 гражданских, еще 665 получили ранения.

Что еще стоит знать

Напомним, Украина продолжает развивать свою военную промышленность. В серийное производство запустили дистанционный комплекс для разминирования Ratel Deminer. Мы рассказывали, чем особен этот отечественный образец разминочной техники, где его опробовали и как он сохранит жизнь военнослужащих.

Мы также писали, какая ситуация с разминированием в Киевской области и можно ли безопасно посещать места отдыха в лесах. За более чем два года полномасштабной войны заминированные территории остаются одной из самых масштабных проблем по стране, ведь разминирование требует денег и времени. Пиротехники обычно начинают с самого главного домов, а затем переходят на дороги, поля и леса.