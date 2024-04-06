Украина получила финансовую помощь на разминирование страны

Международные партнеры предоставили Украине 700 млн долларов — на что пойдут средства
Международные партнеры Украины выделили средства на проекты в гуманитарном разминировании на 2022-2027 годы. Пакет помощи составляет более 700 миллионов долларов США в эквиваленте.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
В сообщении говорится, что помощь оказали в частности следующие доноры:
- США;
- Швейцария;
- Норвегия;
- страны ЕС;
- Япония;
- Нидерланды;
- Германия.
"Благодаря совместной работе возможен возврат земель к продуктивному использованию, защита населения от влияния взрывоопасных предметов и усиление системы противоминной деятельности в Украине", — сказали в Минэкономики.
Там также напомнили, что с начала полномасштабного вторжения произошло 656 несчастных случаев, связанных с минами. От подрывов погибли 296 гражданских, еще 665 получили ранения.
Что еще стоит знать
Напомним, Украина продолжает развивать свою военную промышленность. В серийное производство запустили дистанционный комплекс для разминирования Ratel Deminer. Мы рассказывали, чем особен этот отечественный образец разминочной техники, где его опробовали и как он сохранит жизнь военнослужащих.
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