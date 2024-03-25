Міжнародний реєстр збитків від воєнних дій Росії в Україні почне працювати через тиждень

Руйнування в Маріуполі. Фото: CNN

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

На міжнародній конференції "Відновлення справедливості для України" у нідерландському місті Гаага стартує технічний запуск Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України. Подія відбудеться 1 квітня у присутності глав МЗС та міністрів юстиції країн ЄС.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

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Що таке Міжнародний реєстр збитків

Реєстр збитків — це механізм реєстрації заяв від фізичних та юридичних осіб, а також від держави України, щодо компенсації збитків та заподіяних агресією Росії проти України. Це перша складова Міжнародного Компенсаційного механізму, розробку якого ініціювало Міністерство юстиції України у травні 2022 року разом з міжнародними партнерами. Як зазначається, концепцію Міжнародного Компенсаційного механізму побудовано у тісній співпраці з міжнародними партнерами та організаціями на основі міжнародних договорів.

"Реєстр почне прийом заяв на компенсації для постраждалих від збройної агресії РФ. Поки що мова йде про відкриття однієї категорії заявників. Загалом Реєстр буде налічувати 40 категорій", — наголошується в повідомленні.

Заяви на відшкодування можна буде подавати в таких категоріях: втрата життя, тортури та сексуальне насильство, фізичні ушкодження, примусове переміщення та виселення, втрата майна та доходу, а також інші форми економічних збитків, шкода критичній інфраструктурі та іншим державним об'єктам, шкода, заподіяна історико-культурній спадщині, збитки навколишнього середовища і так далі.

Для подання заяв було розроблено цифрову платформу. Планується, що всі заяви прийматимуться лише в електронному форматі.

"На нас чекає старт роботи Міжнародної Комісії, яка буде присуджувати компенсації, орієнтовно на її створення піде щонайменше рік. Паралельно йдуть перемовини з партнерами щодо відкриття Компенсаційного фонду, наповнення якого планується коштом заарештованих активів РФ", — зазначила заступниця міністра юстиції та керівник напряму розробки міжнародного Компенсаційного механізму Ірина Мудра.

На додаток до цього, є плани на майбутнє розширити можливості роботи реєстру таким чином, щоб громадяни могли через "Дію" подавати заяви щодо шкоди життю та здоров'ю, тортур та сексуального насильства.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки по Києву у понеділок, 25 березня, зафіксовано падіння уламків збитих ракет у Печерському, Солом'янському та Дарницькому районах столиці. Наразі відомо про чотирьох постраждалих.

Також ми писали, що Зеленський відреагував на ракетний удар по Києву. За його словами, окупанти завдали удару балістичними ракетами, постраждали п'ятеро людей.