Международный реестр убытков от военных действий России в Украине заработает через неделю

Разрушения в Мариуполе. Фото: CNN

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

На международной конференции "Восстановление справедливости для Украины" в нидерландском городе Гаага стартует технический запуск Международного реестра ущерба, нанесенного агрессией России против Украины. Событие состоится 1 апреля в присутствии глав МИД и министров юстиции стран ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

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Реестр убытков — это механизм регистрации заявлений от физических и юридических лиц, а также от государства Украины относительно компенсации ущерба и причиненного агрессией России против Украины. Это первая составляющая Международного Компенсационного механизма, разработку которого инициировало Министерство юстиции Украины в мае 2022 вместе с международными партнерами. Как отмечается, концепция Международного Компенсационного механизма построена в тесном сотрудничестве с международными партнерами и организациями на основе международных договоров.

"Реестр начнет прием заявлений на компенсации для пострадавших от вооруженной агрессии РФ. Пока речь идет об открытии одной Категории заявителей. В целом Реестр будет насчитывать 40 категорий", — отмечается в сообщении.

Заявки на возмещение можно будет подавать в следующих категориях: потеря жизни, пытки и сексуальное насилие, физические повреждения, принудительное перемещение и выселение, потеря имущества и дохода, а также другие формы экономического ущерба, ущерб критической инфраструктуре и другим государственным объектам, ущерб, причиненный историко-культурному наследию, ущерб окружающей среде и так далее.

Для подачи заявлений была разработана цифровая платформа. Планируется, что все заявления будут приниматься только в электронном формате.

"Нас ждет старт работы Международной Комиссии, которая будет присуждать компенсации, ориентировочно на ее создание уйдет по меньшей мере год. Параллельно идут переговоры с партнерами по открытию Компенсационного фонда, наполнение которого планируется за счет арестованных активов РФ", — отметила заместитель министра юстиции и руководитель направления разработки международного Компенсационного механизма Ирина Мудрая.

В дополнение к этому есть планы расширить возможности работы реестра таким образом, чтобы граждане могли через "Дию" подавать заявления о вреде жизни и здоровью, пыткам и сексуальному насилию.

Напомним, в результате российской атаки по Киеву в понедельник, 25 марта, зафиксировано падение обломков сбитых ракет в Печерском, Соломенском и Дарницком районах столицы. Пока известно о четырех пострадавших.

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