Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Мобільний зв‘язок подорожчає: Vodafone кардинально змінив тарифні плани arrow

Мобільний зв‘язок подорожчає: Vodafone кардинально змінив тарифні плани

10 лютого 2023 19:04
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
Vodafone кардинально змінив тарифні плани
Мобільний оператор пропонує три основні тарифи
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Мобільний оператор Vodafone змінив тарифні плати. З'явилися нові — Joice Start, Joice Pro та Joice Max.

Про це повідомляє пресслужба Vodafone.

Читайте також:

Деталі

"Попри повітряні тривоги, ми сьогодні презентували нову національну лінійку тарифів Joice  — Joice Start, Joice Pro та Joice Max. Тепер це наша основна тарифна пропозиція", — йдеться у повідомленні.

Що змінилося

Як повідомили в компанії, у нових тарифах спробували врахувати все, що треба клієнтам:

  • кількість популярних застосунків з безлімітним трафіком збільшили до 38;
  • додали ще більше гігабайт мобільного інтернету;
  • додали ще більше хвилин для дзвінків на всі мережі.

Щомісячна абонплата

Найдешевший тариф — Joice Start — у місяць коштуватиме 180 грн, найдорожчий — Joice Max — 300 грн. У рамках тарифів діятиме безліміт на популярні застосунки, додаткові гігабайти Інтернету та хвилини на інші напрямки.

Vodafone

Нагадаємо, ми розповідали, що робити у разі відсутності мобільного зв'язку.

Також ми писали, що один з мобільних операторів дав поради, як допомогти роботі базових станцій.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

09:31 Ілон Маск через зниження популярності власних дописів звільнив топ-інженера Twitter

09:26 Японія передасть 10 млн доларів на проєкти ЮНЕСКО в Україні: куди підуть кошти

09:24 Чи заб'є Мудрик перший гол в Англії: анонс матчу "Вест Гем" — "Челсі"

09:03 Кількість жертв руйнівного землетрусу у Туреччини та Сирії наближається до 24 тисяч

Новина з фото

09:00 Землетрус у Туреччині, візит Зеленського до Великої Британії та пожежі в Чилі: події тижня в фотографіях

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:59 Допомога українцям: США виділять $6 млрд на соцпрограми

08:58 США збили над Аляскою невідомий літальний апарат

08:43 Є влучання в енергооб'єкти: Дніпропетровська ОВА повідомила про наслідки нічної атаки дронів

08:35 Понад 1100 окупантів за добу відправилися до Кобзона: Генштаб оголосив величезні втрати рф

08:25 ​​​​​​​Білий дім анонсував нову військову допомогу Україні: де і коли про неї оголосить Байден

Новина з відео

22:48 Розписані гільзи, ракети та буржуйки: у Києві відкриють оригінальну виставку про війну

Новина з відео

19:48 Linkin Park випустив відеокліп, який створив штучний інтелект

Новина з відео

19:28 "Я пишаюся нашим народом": Зеленський зворушливо подякував українцям

Новина з відео

18:57 Ексучасниця "ВІА Гри" Міша Романова презентувала першу україномовну пісню, яку двічі переписувала

Новина з відео

18:04 "Думала, що вже не вийде": KOLA презентувала нову чуттєву пісню, яку написала за 25 хвилин

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:00 "Будуть зміни в Кабміні, скандали з посадовцями та депутатами": політконсультант Владислав Станков про корупцію

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 11 лютого: Ракам — приділити час побуту, Козерогам — приготуватися до несподіванок

Новина з відео

17:22 Мінкульт запропонував Київській консерваторії відмовитися від Чайковського у назві та нагадав про закон

Новина з відео

14:06 У Туреччині з-під завалів дістали українку та її 4-річного сина, — CNN

Новина з відео

12:48 HIMARS від LEGO: компанія презентувала унікальну модель з українським солдатом біля РСЗВ

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 50-й. Морпіхи зазнали розгрому

Ексклюзив

18:05 Росія продовжить ракетні атаки щонайменше до весни: подробиці потужного удару за 10 лютого

Ексклюзив

18:00 "Будуть зміни в Кабміні, скандали з посадовцями та депутатами": політконсультант Владислав Станков про корупцію

09:14 Наскільки у Харкові за рік подешевшало житло

Ексклюзив

08:00 Довга дорога до справедливості: чи зможе Україна отримати від росії компенсацію за війну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

21:49 Потужне турне Зеленського в ЄС: підсумки візиту і зустрічей із найвпливовішими політиками

Ексклюзив

18:00 Яку зброю та авіацію Україна може отримати від Великої Британії: думка експерта

17:19 США сигналізують про довгострокову підтримку України

Ексклюзив

17:10 І нагодують, й обігріють: пічки-буржуйки від одеських волонтерів, які розроблено для передової

08:00 Wordtune: штучний інтелект, що здатен в рази спростити написання текстів англійською

Актуальне по темі

None 11 Лютий 09:31

Ілон Маск через зниження популярності власних дописів звільнив топ-інженера Twitter

None 11 Лютий 09:28

Японія передасть 10 млн доларів на проєкти ЮНЕСКО в Україні: куди підуть кошти

None 11 Лютий 09:23

Чи заб'є Мудрик перший гол в Англії: анонс матчу "Вест Гем" — "Челсі"

None 11 Лютий 09:03

Кількість жертв руйнівного землетрусу у Туреччини та Сирії наближається до 24 тисяч

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB