Мобільний зв‘язок подорожчає: Vodafone кардинально змінив тарифні плани
Мобільний оператор Vodafone змінив тарифні плати. З'явилися нові — Joice Start, Joice Pro та Joice Max.
Про це повідомляє пресслужба Vodafone.
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Деталі
"Попри повітряні тривоги, ми сьогодні презентували нову національну лінійку тарифів Joice — Joice Start, Joice Pro та Joice Max. Тепер це наша основна тарифна пропозиція", — йдеться у повідомленні.
Що змінилося
Як повідомили в компанії, у нових тарифах спробували врахувати все, що треба клієнтам:
- кількість популярних застосунків з безлімітним трафіком збільшили до 38;
- додали ще більше гігабайт мобільного інтернету;
- додали ще більше хвилин для дзвінків на всі мережі.
Щомісячна абонплата
Найдешевший тариф — Joice Start — у місяць коштуватиме 180 грн, найдорожчий — Joice Max — 300 грн. У рамках тарифів діятиме безліміт на популярні застосунки, додаткові гігабайти Інтернету та хвилини на інші напрямки.
Нагадаємо, ми розповідали, що робити у разі відсутності мобільного зв'язку.
Також ми писали, що один з мобільних операторів дав поради, як допомогти роботі базових станцій.