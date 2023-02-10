Vodafone кардинально змінив тарифні плани

Мобільний оператор пропонує три основні тарифи

Мобільний оператор Vodafone змінив тарифні плати. З'явилися нові — Joice Start, Joice Pro та Joice Max.

Про це повідомляє пресслужба Vodafone.

Деталі

"Попри повітряні тривоги, ми сьогодні презентували нову національну лінійку тарифів Joice — Joice Start, Joice Pro та Joice Max. Тепер це наша основна тарифна пропозиція", — йдеться у повідомленні.

Що змінилося

Як повідомили в компанії, у нових тарифах спробували врахувати все, що треба клієнтам:

кількість популярних застосунків з безлімітним трафіком збільшили до 38;

додали ще більше гігабайт мобільного інтернету;

додали ще більше хвилин для дзвінків на всі мережі.

Щомісячна абонплата

Найдешевший тариф — Joice Start — у місяць коштуватиме 180 грн, найдорожчий — Joice Max — 300 грн. У рамках тарифів діятиме безліміт на популярні застосунки, додаткові гігабайти Інтернету та хвилини на інші напрямки.

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