Мобильная связь подорожает: Vodafone кардинально изменил тарифные планы
Мобильный оператор Vodafone сменил тарифные платы. Появились новые — Joice Start, Joice Pro и Joice Max.
Об этом сообщает пресс-служба Vodafone.
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Подробности
"Несмотря на воздушные тревоги, мы сегодня презентовали новую национальную линейку тарифов Joice — Joice Start, Joice Pro и Joice Max. Теперь это наше основное тарифное предложение", — говорится в сообщении.
Что изменилось
Как сообщили в компании, в новых тарифах попытались учесть все, что нужно клиентам:
- количество популярных приложений с безлимитным трафиком увеличилось до 38;
- добавили еще больше гигабайт мобильного интернета;
- добавили еще больше минут для звонков на все сети.
Ежемесячная абонплата
Самый дешевый тариф — Joice Start — в месяц будет стоить 180 грн, самый дорогой — Joice Max — 300 грн. В рамках тарифов будет действовать безлимит на популярные приложения, дополнительные гигабайты Интернета и минуты на другие направления.
Напомним, мы рассказывали, что делать в случае отсутствия мобильной связи.
Также мы писали, что один из мобильных операторов дал советы, как помочь работе базовых станций.