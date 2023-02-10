Vodafone кардинально изменил тарифные планы

Мобильный оператор предлагает три основных тарифа

Мобильный оператор Vodafone сменил тарифные платы. Появились новые — Joice Start, Joice Pro и Joice Max.

Об этом сообщает пресс-служба Vodafone.

Подробности

"Несмотря на воздушные тревоги, мы сегодня презентовали новую национальную линейку тарифов Joice — Joice Start, Joice Pro и Joice Max. Теперь это наше основное тарифное предложение", — говорится в сообщении.

Что изменилось

Как сообщили в компании, в новых тарифах попытались учесть все, что нужно клиентам:

количество популярных приложений с безлимитным трафиком увеличилось до 38;

добавили еще больше гигабайт мобильного интернета;

добавили еще больше минут для звонков на все сети.

Ежемесячная абонплата

Самый дешевый тариф — Joice Start — в месяц будет стоить 180 грн, самый дорогой — Joice Max — 300 грн. В рамках тарифов будет действовать безлимит на популярные приложения, дополнительные гигабайты Интернета и минуты на другие направления.

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