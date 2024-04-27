Відмивання грошей та інші махінації — у чому підозрюють молодого мільйонера Олександра Слобоженка

Олександр Слобоженко. Фото: instagram.com/alex_slobozhenko

Олександр Слобоженко нещодавно був на вершині популярності завдяки своїм успіхам, які стали прикладом для багатьох. У 25 років він вже мав успішний бізнес і, можливо, один із найдорожчих автопарків в Україні. Доларовий мільйонер також був активним у соціальних мережах, де ділився своїми успіхами, відпочинком у стилі люкс та зборами на ЗСУ. Проте після того, як розслідувачі з’ясувалили, що Слобоженка зняли з військового обліку, уникає публічності і навіть закрив доступ до своїх соцмереж.

Про несплату податків, ймовірні відмивання грошей та незаконну діяльність молодого мільйонера розповів незалежний антикорупційний центр NGL.media.

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Історія успіху

Олександр Слобоженко почав працювати ще у підлітковому віці. Як сказано у Вікіпедії, перші гроші він заробив, просуваючи пабліки і чати у соцмережах. Наразі чоловік вже вісім років займається арбітражем трафіку, переважно у галузях гемблінгу та беттінгу. Ці сфери зараз намагаються обмежити в Україні. Арбітражники, які працюють у цих галузях, завдяки вдало налаштованій рекламі, приводять потенційних клієнтів на сайти чи додатки рекламодавців і отримують за це гроші.

Компанія Traffic Devils, яку заснував Слобоженко в 2019 році, стала досить успішною у цій сфері і, за його словами, приносить значні прибутки. Йдеться про доходи у десятки мільйонів гривень на місяць.

Статки Слобоженка

Як повідомляють NGL.media, офіційно чоловікові, окрім автомобіля Mitsubishi Lancer 2009 року та мотоцикла BMW S1000RR 2019 року, нічого не належить. Він стверджує, що має більше 18 автомобілів у своєму особистому автопарку, але не реєструє їх на себе. Така ж ситуація із нерухомістю.

Слобоженко оформляє всі свої статки на родичів. Так, його бабуся торік стала власницею двох квартир у розкішному київському хмарочосі "Taryan Towers", які обійшлись її внуку у 700 тисяч доларів США. З його публікацій та сторіз стало зрозуміло, що саме він буде проживати у цих квартирах, а не його бабуся.

Олександр Слобоженко з бабусею і дідусем. Фото: NGL.media

Крім того, Слобоженко придбав два паркомісця у цьому житловому комплексі, записавши їх на свою маму, 45-річну Ірину Звір. На неї ж записана ще одна квартира в житловому комплексі на Печерську у центрі Києва. Також на маму була записана частина автопарку Слобоженка, зокрема, Mercedes Benz Maybach S580 (2022 р.в.), BMW M3 (2022 р.в.), Ferrari SF90 Stradale (2022 р.в.) та інші автомобілі. Загальна вартість автопарку бізнесмена, за його словами, торік становила 3 млн доларів.

Допис Олександра Слобоженка в Instagram у квітні 2024 року. Джерело: скриншот

Розслідувачі припускають, що молодий мільйонер не оформляє майно на себе, щоб у разі проблем з законом воно не підпало під арешт.

Проблеми з податковою

Компанія Traffic Devils, яку за словами Слобоженко він заснував у 2019 році, насправді була офіційно зареєстрована лише у листопаді 2023 року, і він довго не декларував своєї підприємницької активності.

У червні 2020 року на Слобоженка відкрили кримінальне провадження за ухилення від сплати податків та "легалізацію майна, отриманого злочинним чином", а податківці нарахували йому майже 54,8 млн гривень боргу перед держбюджетом. Під час розслідування цієї справи поліція провела обшуки вдома та в офісі Слобоженка у центрі Києва, але згодом вилучене йому повернули.

Судова справа про несплату податків завмерла ще на етапі досудового розслідування у 2022 році, і Слобоженко називає цю справу "сфабрикованою".

Важливо зазначити, щоза кілька тижнів після відкриття справи, молодий бізнесмен зареєструвався як ФОП 3-ї групи, що можливо лише за умови, що його річний дохід не перевищує 1 167 мінімальних заробітних плат, що становить 8,3 млн гривень. Однак він зазначив, що заробляє більше мільйона доларів щомісячно. Ймовірно, через ФОП він вказує лише частину свого доходу, оскільки його спосіб життя свідчить про значно вищий річний дохід.

У 2023 році на Слобоженка знову відкрили кримінальне впровадження. Цього разу на нього звернуло увагу Бюро економічної безпеки (БЕБ) у зв'язку з підозрою у несплаті податків, організації азартних ігор та легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом. У листопаді того ж року він заявив про намір сплатити нараховані податки, але відкинув звинувачення в організації азартних ігор. Проте інформацію про сплату податків розслідувачі не знайшли.

У листопаді 2023 року Слобоженко нарешті зареєстрував ТзОВ "Трафік Девілс" і створив ще одну фірму "Трафік Девілс Едженсі" разом зі своїм другом Романом Дзюбенко. Проте за підсумками 2023 року обидві компанії "Трафік Девілс" і "Трафік Девілс Едженсі" задекларували лише збитки. При цьому Traffic Devils вважається однією з найбільших в Україні компаній у сфері арбітражу трафіку.

Ухилення від мобілізації чи проблеми із здоров'ям

Олександр Слобоженко, незважаючи на обмеження для чоловіків призовного віку, регулярно подорожує за кордон з друзями. Журналісти "Української правди" виявили, що його виключено з військового обліку через непридатність до служби через проблеми зі здоров'ям. Це означає, що він може вільно перетинати кордон та не нести військових обов'язків.

"На відео, опублікованих в соцмережах молодого чоловіка, він займається справами не для важко хворих – окрім гонок на дорогих авто, він тисне штангу, стрибає сальто у водойму, катається на водних і звичайних мотоциклах, снігоходах тощо", – зауважили журналісти УП.

За законом, непридатність до військової служби встановлюється військово-лікарською комісією (ВЛК) і може бути обумовлена серйозними захворюваннями, такими як туберкульоз, СНІД, важкі форми вірусних гепатитів, онкозахворювання, глибока розумова відсталість, тяжкі психози і т. д. Для висновку про непридатність потрібні вкрай важкі хвороби, які швидко прогресують і унеможливлюють нормальне життя.

Довідку про непридатність бізнесмену видав Голосіївський районний ТЦК у Києві в жовтні 2022 року. Висновок підписав голова ВЛК Володимир Приходько, який пізніше був звинувачений у отриманні хабарів за зняття з військового обліку та зараз очікує на вирок. Чи був молодий мільйонер одним із "клієнтів" Приходька, невідомо, проте активне життя Слобоженка з екстремальними розвагами та алкоголем, дає привід сумніватись у його проблемах зі здоров’ям.

Джерело: скриншот

За даними NGL.media, за останні два роки бізнесмен 12 разів виїжджав за кордон. Востаннє Слобоженко виїхав за кордон 28 березня цього року і досі не повернувся в Україну.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Податковому комітеті Верховної Ради України оприлюднили підсумки декларування доходів, отриманих громадянами у 2022 році. Як свідчать дані, у перший рік повномасштабної війни кількість мільйонерів продовжила зростати.

Ми також писали, що депутат Одеської облради Микита Кузькевич оприлюднив статки у криптовалюті. Згідно з декларацією, Кузькевич має 121 біткоїн, що наразі є еквівалентом понад 300 мільйонів гривень.