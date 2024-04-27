Отмывание денег и другие махинации — в чем подозревают молодого миллионера Александра Слобоженко

Александр Слобоженко. Фото: instagram.com/alex_slobozhenko

Александр Слобоженко недавно был на вершине популярности благодаря своим успехам, которые стали примером для многих. В 25 лет у него уже был успешный бизнес и, возможно, один из самых дорогих автопарков в Украине. Долларовый миллионер также был активен в социальных сетях, где делился своими успехами, отдыхом в стиле люкс и сборами на ВСУ. Однако после того, как расследователи выяснили, что Слобоженко сняли с военного учета, избегает публичности и даже закрыл доступ к своим соцсетям.

О неуплате налогов, вероятных отмываниях денег и незаконной деятельности молодого миллионера рассказал независимый антикоррупционный центр NGL.media.

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История успеха

Александр Слобоженко начал работу еще в подростковом возрасте. Как сказано в Википедии, первые деньги он заработал, продвигая паблики и чаты в соцсетях. Мужчина уже восемь лет занимается арбитражем трафика, преимущественно в отраслях гемблинга и беттинга. Эти сферы сейчас пытаются ограничить в Украине. Арбитражники, работающие в этих отраслях, благодаря удачно настроенной рекламе, приводят потенциальных клиентов на сайты или приложения рекламодателей и получают за это деньги.

Компания Traffic Devils, основанная Слобоженко в 2019 году, стала достаточно успешной в этой сфере и, по его словам, приносит значительные прибыли. Речь идет о доходах в десятки миллионов гривен в месяц.

Состояние Слобоженко

Как сообщают NGL.media, официально мужчине, кроме автомобиля Mitsubishi Lancer 2009 года и мотоцикла BMW S1000RR 2019 года, ничего не положено. Он утверждает, что у него более 18 автомобилей в своем личном автопарке, но не регистрирует их на себя. Такая же ситуация с недвижимостью.

Слобоженко оформляет все свое состояние на родственников. Так, его бабушка в прошлом году стала владелицей двух квартир в роскошном киевском небоскребе "Taryan Towers", которые обошлись ее внуку в 700 тысяч долларов США. Из его публикаций и стороз стало понятно, что именно он будет проживать в этих квартирах, а не его бабушка.

Александр Слобоженко с бабушкой и дедушкой. Фото: NGL.media

Кроме того, Слобоженко приобрел два паркоместа в этом жилом комплексе, записав их на свою маму, 45-летнюю Ирину Зверь. На нее же записана еще одна квартира в жилом комплексе на Печерске в центре Киева. Также на маму была записана часть автопарка Слобоженко, в частности, Mercedes Benz Maybach S580 (2022 г.в.), BMW M3 (2022 г.в.), Ferrari SF90 Stradale (2022 г.в.) и другие автомобили. Общая стоимость автопарка бизнесмена, по его словам, в прошлом году составила 3 млн долларов.

Сообщение Александра Слобоженко в Instagram в апреле 2024 года. Источник: скриншот

Расследователи предполагают, что молодой миллионер не оформляет имущество на себя, чтобы в случае проблем с законом оно не подверглось аресту.

Проблемы с налоговой

Компания Traffic Devils, которую, по словам Слобоженко, он основал в 2019 году, на самом деле была официально зарегистрирована только в ноябре 2023 года, и он долго не декларировал свою предпринимательскую активность.

В июне 2020 года в отношении Слобоженко было открыто уголовное производство за уклонение от уплаты налогов и "легализацию имущества, полученного преступным образом", а налоговики насчитали ему почти 54,8 млн гривен долга перед госбюджетом. В ходе расследования этого дела полиция провела обыски дома и в офисе Слобоженко в центре Киева, но впоследствии изъятое ему вернули.

Судебное дело о неуплате налогов замерло еще на этапе досудебного расследования в 2022 году, и Слобоженко называет это дело "сфабрикованным".

Важно отметить, что через несколько недель после возбуждения дела молодой бизнесмен зарегистрировался как ФЛП 3-й группы, что возможно лишь при условии, что его годовой доход не превышает 1 167 минимальных заработных плат, что составляет 8,3 млн гривен. Однако он отметил, что зарабатывает больше миллиона долларов ежемесячно. Вероятно, через ФЛП он указывает лишь часть своего дохода, поскольку его образ жизни свидетельствует о более высоком годовом доходе.

В 2023 году на Слобоженко снова открыли уголовное внедрение. В этот раз на него обратило внимание Бюро экономической безопасности (БЭБ) в связи с подозрением в неуплате налогов, организации азартных игр и легализации доходов, полученных преступным путем. В ноябре того же года он заявил о намерении уплатить начисленные налоги, но отверг обвинения в организации азартных игр. Однако информацию об уплате налогов расследователи не обнаружили.

В ноябре 2023 года Слобоженко наконец-то зарегистрировал ООО "Трафик Девилс" и создал еще одну фирму "Трафик Девилс Эдженси" вместе со своим другом Романом Дзюбенко. Однако по итогам 2023 года обе компании "Трафик Девилс" и "Трафик Девилс Эдженси" задекларировали только убытки. При этом Traffic Devils считается одной из самых крупных в Украине компаний в сфере арбитража трафика.

Уклонение от мобилизации или проблемы со здоровьем

Александр Слобоженко, не смотря на ограничения для мужчин призывного возраста, регулярно путешествует за границу с друзьями. Журналисты "Украинської правди" обнаружили, что он исключен из военного учета из-за непригодности к службе из-за проблем со здоровьем. Это означает, что он может свободно пересекать границу и не нести воинских обязанностей.

"На видео, опубликованных в соцсетях молодого человека, он занимается делами не для тяжело больных — кроме гонок на дорогих авто, он давит штангу, прыгает сальто в водоем, катается на водных и обычных мотоциклах, снегоходах и т.д.", — отметили журналисты УП.

По закону, непригодность к военной службе устанавливается военно-врачебной комиссией (ВВК) и может быть обусловлена серьезными заболеваниями, такими как туберкулез, СПИД, тяжелые формы вирусных гепатитов, онкозаболевание, глубокая умственная отсталость, тяжелые психозы и т. д. Для вывода о непригодности нужны крайне тяжелые болезни, которые быстро прогрессируют и делают невозможным нормальную жизнь.

Справку о непригодности бизнесмена выдал Голосеевский районный ТЦК в Киеве в октябре 2022 года. Заключение подписал председатель ВВК Владимир Приходько, который позже был обвинен в получении взяток за снятие с военного учета и сейчас ожидает приговора. Был ли молодой миллионер одним из "клиентов" Приходько, неизвестно, однако активная жизнь Слобоженко с экстремальными развлечениями и алкоголем дает повод сомневаться в его проблемах со здоровьем.

Источник: скриншот

По данным NGL.media, за последние два года бизнесмен 12 раз уезжал за границу. В последний раз Слобоженко уехал за границу 28 марта этого года и до сих пор не вернулся в Украину.

Что еще стоит знать

Напомним, в Налоговом комитете Верховной Рады обнародовали итоги декларирования доходов, полученных гражданами в 2022 году. Как свидетельствуют данные, в первый год полномасштабной войны количество миллионеров продолжило расти.

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