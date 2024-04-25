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Monobank оновив Expirenza — які нові фішки доступні клієнтам

25 квітня 2024 12:26
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Нові функції Expirenza — додаток від Моно став кориснішим
Сканування коду. Фото: iStock
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Український віртуальний банк Monobank розпочав тестування нової версії свого додатку Expirenza 2.0, яка призначена для любителів відвідувати кафе, бари та ресторани. В оновленому додатку відтепер можна переглянути мапи закладів, підбірки порад та можливість замовлення їжі для іншої особи.

Про це розповів співзасновник Monobank Олег Гороховський у Telegram.

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У мапі Expirenza зібрали понад 1700 закладів по всій Україні. 

"Тож коли наступного разу вам захочеться зʼїсти борщу, ви зможете підібрати заклад, забронювати столик онлайн у кілька дотиків і, звісно, оплатити рахунок та залишити чайові без зайвого очікування", — пише Гороховський.

Крім того, у додатку є добірки з порадами, куди піти і що там спробувати, які назвали "Їжлисти". Поради від Володимира Ярославського, Михайла Кацуріна, Стаса й Ані Завертайло, Алекса Купера та самого співзасновника Монобанку Гороховського вже є в Expirenza. Свій "Їжлист" може створити кожен користувач додатку.

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Джерело: t.me/OGoMono

У Expirenza з'явилася ще одна цікава фішка — "Частування", за допомогою якої можна щось замовити у закладі для людини, а вона прийде і скуштує це в зручний для себе час. 

"Це чарівний спосіб проявити турботу та увагу, де б ви не були, через кордони та відстані", — каже Гороховський.

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Джерело: t.me/OGoMono

Що ще варто знати

Нагадаємо, мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's наприкінці березня заявила про намір відкрити ще кілька закладів. Загалом в Україні цього року може з'явиться щонайменше шість нових ресторанів.

Ми також писали, що британського шеф-кухаря Гордона Рамзі розкритикували шанувальники за ціни в його ресторанах. Приводом стала презентація 57-річною знаменитістю порції однієї зі своїх страв. 

харчування
monobank
Олег Гороховський
кафе
ресторани
Монобанк
сфера послуг

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