Новые функции Expirenza — приложение от Моно стало более полезным

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Украинский виртуальный банк Monobank приступил к тестированию новой версии своего приложения Expirenza 2.0, которая предназначена для любителей посещать кафе, бары и рестораны. В обновленном приложении теперь можно просмотреть карты заведений, подборки советов и возможность заказа еды для другого лица.

Об этом рассказал соучредитель Monobank Олег Гороховский в Telegram.

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В карте Expirenza собрали более 1700 заведений по всей Украине.

"Итак, когда в следующий раз вам захочется съесть борща, вы сможете подобрать заведение, забронировать столик онлайн в несколько касаний и, конечно, оплатить счет и оставить чаевые без лишнего ожидания", — пишет Гороховский.

Кроме того, в приложении есть подборки с советами, куда пойти и что там попробовать, которые назвали "Їжлисти". Советы от Владимира Ярославского, Михаила Кацурина, Стаса и Ани Завертайло, Алекса Купера и самого соучредителя Монобанка Гороховского уже есть у Expirenza. Свой "Їжлист" может создать каждый пользователь приложения.

Источник: t.me/OGoMono

У Expirenza появилась еще одна интересная фишка — "Угощение", с помощью которой можно что-то заказать в заведении для человека, а она придет и попробует это в удобное для себя время.

"Это волшебный способ проявить заботу и внимание, где бы вы ни были, через границы и расстояния", — говорит Гороховский.

Источник: t.me/OGoMono

Что еще стоит знать

Напомним, сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в конце марта заявила о намерении открыть еще несколько заведений. Всего в Украине в этом году может появиться не менее шести новых ресторанов.

Мы также писали, что британского шеф-повара Гордона Рамзи подвергли критике поклонники за цены в его ресторанах. Поводом стала презентация 57-летней знаменитостью порции одного из своих блюд.