Ситуація у енергосистемі 11 лютого: у яких областях можливі аварійні відключення

Росія завдала нових ударів по українській енергосистемі

Під час останніх ракетних та дронових атак ворог знову пошкодив українські енергооб'єкти. Наразі найгірша ситуація зі світлом у Харкові, Одеській, Київській та Хмельницькій областях.

Про це йдеться у повідомленні Укренерго.

Наслідки атак ворога

Вночі під час атаки дронів окупанти пошкодили теплоелектростанції та об’єкти магістральних мереж. Енергетикам вдалося оперативно заживити споживачів.

У компанії зазначають, що ситуація в енергосистемі внаслідок атаки ракет та дронів складна, але контрольована.

"В Харкові у зв’язку з пошкодженням енергетичних об’єктів застосовані аварійні відключення. Також через мережеві обмеження, які введені після пошкодження ворогом об’єктів магістральних мереж, при зростанні споживання можливі аварійні відключення в Хмельницькій, Житомирській, Київській областях та м. Київ", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на Одещині фахівцям вдалося ввести в роботу частину обладнання, продовжуються роботи над поверненням регіону енергоживлення.

В Укренерго додали, що заміряти споживання електроенергії продовжать на наступному тижні згідно з графіком.

Нагадаємо, зранку 10 лютого російські війська запустили ракети по території України. Вибухи було чутно на Черкащині, Полтавщині, Івано-Франківщині, у Кривому Розі, Харкові, Києві, Хмельницькому, Львові, Запоріжжі тощо.

Повітряні сили вночі та зранку збили 61 російську крилату ракету та 5 дронів-камікадзе. Загалом же росія здійснила 71 пуск крилатих ракет.

Крім того, вночі 10 лютого по Харківській та Запорізькій областях випустили до 35 зенітних керованих ракет С-300, які неможливо знищувати в повітрі засобами ППО.

Також увечері росія знову атакувала Україну дронами.

Загалом протягом минулої доби противник завдав чергового масованого ракетного удару по території нашої країни, здійснив пуски 106 ракет, зокрема по цивільній інфраструктурі.

У Дніпропетровській області вночі ворожі "Шахеди" атакували три енергооб'єкти. У Криворізькому районі один і той же об'єкт атакували двічі на добу.

Фото: Сергій Гамалій

