Ситуация в энергосистеме 11 февраля: в каких областях возможны аварийные отключения

Россия нанесла новые удары по украинской энергосистеме

Во время последних ракетных и дроновых атак враг снова повредил украинские энергообъекты. Наихудшая ситуация со светом в Харькове, Одесской, Киевской и Хмельницкой областях.

Об этом говорится в сообщении Укрэнерго.

Последствия атак врага

Ночью во время атаки дронов оккупанты повредили теплоэлектростанции и объекты магистральных сетей. Энергетикам удалось оперативно заживить потребителей.

В компании отмечают, что ситуация в энергосистеме в результате атаки ракет и дронов сложная, но контролируемая.

"В Харькове в связи с повреждением энергетических объектов применены аварийные отключения. Также из-за сетевых ограничений, введенных после повреждения врагом объектов магистральных сетей, при росте потребления возможны аварийные отключения в Хмельницкой, Житомирской, Киевской областях и г. Киев", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Одесской области специалистам удалось ввести в работу часть оборудования, продолжаются работы по возвращению региона энергопитания.

В Укрэнерго добавили, что замерять потребление электроэнергии продолжат на следующей неделе согласно графику.

Напомним, утром 10 февраля российские войска запустили ракеты по территории Украины. Взрывы были слышны в Черкасской, Полтавской, Ивано-Франковской областях, Кривом Роге, Харькове, Киеве, Хмельницком, Львове, Запорожье и т.д.

Воздушные силы ночью и утром сбили 61 российскую крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе. В целом же россия совершила 71 пуск крылатых ракет.

Кроме того, ночью 10 февраля по Харьковской и Запорожской областям выпустили до 35 зенитных управляемых ракет С-300, которые невозможно уничтожать в воздухе средствами ПВО.

Также вечером россия снова атаковала Украину дронами.

В целом за прошедшие сутки противник нанес очередной массированный ракетный удар по территории нашей страны, осуществил пуски 106 ракет, в том числе по гражданской инфраструктуре.

В Днепропетровской области ночью вражеские "Шахеды" атаковали три энергообъекта. В Криворожском районе один и тот же объект атаковали дважды в сутки.

Фото: Сергей Гамалий