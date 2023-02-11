Ситуация в энергосистеме 11 февраля: в каких областях возможны аварийные отключения

Возможны аварийные отключения: какая ситуация в энергосистеме после атак россии
Во время последних ракетных и дроновых атак враг снова повредил украинские энергообъекты. Наихудшая ситуация со светом в Харькове, Одесской, Киевской и Хмельницкой областях.
Об этом говорится в сообщении Укрэнерго.
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Последствия атак врага
Ночью во время атаки дронов оккупанты повредили теплоэлектростанции и объекты магистральных сетей. Энергетикам удалось оперативно заживить потребителей.
В компании отмечают, что ситуация в энергосистеме в результате атаки ракет и дронов сложная, но контролируемая.
"В Харькове в связи с повреждением энергетических объектов применены аварийные отключения. Также из-за сетевых ограничений, введенных после повреждения врагом объектов магистральных сетей, при росте потребления возможны аварийные отключения в Хмельницкой, Житомирской, Киевской областях и г. Киев", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в Одесской области специалистам удалось ввести в работу часть оборудования, продолжаются работы по возвращению региона энергопитания.
В Укрэнерго добавили, что замерять потребление электроэнергии продолжат на следующей неделе согласно графику.
Напомним, утром 10 февраля российские войска запустили ракеты по территории Украины. Взрывы были слышны в Черкасской, Полтавской, Ивано-Франковской областях, Кривом Роге, Харькове, Киеве, Хмельницком, Львове, Запорожье и т.д.
Воздушные силы ночью и утром сбили 61 российскую крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе. В целом же россия совершила 71 пуск крылатых ракет.
Кроме того, ночью 10 февраля по Харьковской и Запорожской областям выпустили до 35 зенитных управляемых ракет С-300, которые невозможно уничтожать в воздухе средствами ПВО.
Также вечером россия снова атаковала Украину дронами.
В целом за прошедшие сутки противник нанес очередной массированный ракетный удар по территории нашей страны, осуществил пуски 106 ракет, в том числе по гражданской инфраструктуре.
В Днепропетровской области ночью вражеские "Шахеды" атаковали три энергообъекта. В Криворожском районе один и тот же объект атаковали дважды в сутки.
Фото: Сергей Гамалий