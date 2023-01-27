IKEA припинила закуповувати деревину з росії та Білорусі

IKEA призупинила свою діяльність в рф після її вторгнення в Україну

Один з найбільших у світі меблевих брендів IKEA відмовився від закупівлі деревини з росії та Білорусі. Тепер компанія використовує матеріали з Швеції та країн Балтії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

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Зазначається, що один з найбільших світових споживачів деревини — використав 20 мільйонів кубометрів деревини для виробництва своєї продукції за 12 місяців до серпня 2022 року.

"Нам вдалося замістити ці обсяги (росії та Білорусі) в інших країнах на дуже гарячому ринку деревини", — сказав керівник відділу постачання деревини IKEA Ульф Йоханссон.

За його словами, компанія замінила деревину з рф та Білорусі матеріалами з Швеції, Польщі, Німеччини та країн Балтії. Відомо, що росія і Білорусь були п'ятим і шостим найбільшими постачальниками деревини для IKEA до війни, на їх частку припадало 6% і 5% відповідно.

А ось Польща, за якою йдуть Литва та Швеція, були трьома найбільшими постачальниками за 12 місяців до серпня 2022 року.

До слова, магазини IKEA в росії закриті з березня, в той час, як торгові центри, що належать IKEA, залишаються відкритими. Чотири фабрики Inter IKEA в країні закриті і виставлені на продаж.

Наразі IKEA переглядає свою довгострокову стратегію постачання деревини з точки зору альтернатив росії, а також у світлі планів розширення в Південній Америці, де вона відкрила свій перший магазин у 2022 році.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Японія запроваджує нові персональні санкції проти осіб, пов'язаних із росією, а також розширює експортні обмеження. Відомо, що вони почнуть діяти від 3 лютого.