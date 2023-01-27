Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Можуть і без рф: компанія IKEA знайшла заміну російській деревині arrow

Можуть і без рф: компанія IKEA знайшла заміну російській деревині

27 січня 2023 13:54
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
IKEA припинила закуповувати деревину з росії та Білорусі
IKEA призупинила свою діяльність в рф після її вторгнення в Україну
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Один з найбільших у світі меблевих брендів IKEA відмовився від закупівлі деревини з росії та Білорусі. Тепер компанія використовує матеріали з Швеції та країн Балтії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Читайте також:

Деталі

Зазначається, що один з найбільших світових споживачів деревини — використав 20 мільйонів кубометрів деревини для виробництва своєї продукції за 12 місяців до серпня 2022 року.

"Нам вдалося замістити ці обсяги (росії та Білорусі) в інших країнах на дуже гарячому ринку деревини", — сказав керівник відділу постачання деревини IKEA Ульф Йоханссон.

За його словами, компанія замінила деревину з рф та Білорусі матеріалами з Швеції, Польщі, Німеччини та країн Балтії. Відомо, що росія і Білорусь були п'ятим і шостим найбільшими постачальниками деревини для IKEA до війни, на їх частку припадало 6% і 5% відповідно.

А ось Польща, за якою йдуть Литва та Швеція, були трьома найбільшими постачальниками за 12 місяців до серпня 2022 року.

До слова, магазини IKEA в росії закриті з березня, в той час, як торгові центри, що належать IKEA, залишаються відкритими. Чотири фабрики Inter IKEA в країні закриті і виставлені на продаж.

Наразі IKEA переглядає свою довгострокову стратегію постачання деревини з точки зору альтернатив росії, а також у світлі планів розширення в Південній Америці, де вона відкрила свій перший магазин у 2022 році.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Японія запроваджує нові персональні санкції проти осіб, пов'язаних із росією, а також розширює експортні обмеження. Відомо, що вони почнуть діяти від 3 лютого.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

14:47 Кріштіану Роналду одержимий Ліонелем Мессі: з'явилися докази

14:40 Подоляк відреагував на звинувачення Захарової у розширенні конфлікту: про що йдеться

14:34 Економічні санкції проти рф: Євросоюз вкотре пролонгував обмеження

14:24 Російські військові навряд чи досягли успіхів під Вугледаром, — британська розвідка

14:22 Шанувальники Брітні Спірс викликали поліцію до її будинку: співачка обурена

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:22 ДБР викрило масштабний наркотрафік у Київському СІЗО

14:20 Готуємось до мокрого снігу: в Одесі оголосили штормове попередження

14:15 Саботаж зернового коридору: експорт через морпорти рекордно впав

14:10 Латвія допоможе українським військовим: деталі

13:56 Чергова невдача: у московському аеропорту розбився вертоліт Мі-8

Новина з відео

12:03 Дорофєєва презентувала емоційний кліп на пісню "Вотсап", яку написала з бойфрендом Кацуріним

Новина з відео

12:03 День скорботи: українські політики вшановують пам'ять жертв Голокосту

Новина з відео

10:49 Вакарчук у напівзруйнованому, але незламному Бахмуті записав відеозвернення до українців

Новина з відео

09:10 Загроза ракетних ударів та нових атак дуже висока, — Братчук

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 26 січня: Тельцям — романтика, Ракам — берегти нерви

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:46 Зеленський розповів, скільки країн уже приєдналися до "танкової коаліції"

Новина з відео

21:15 Комедія з Дженніфер Лопес, бойовик про пілота з Батлером та "Земля Бога": кінопрем'єри тижня

Новина з відео

15:45 Гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" презентував нову пісню "Повернись живим" та кліп на неї з героями України

Новина з відео

12:53 ​​​​​​​На Запоріжжя окупанти завезли білоруських військових, — мер Мелітополя

Новина з відео

12:12 Моряки-прикордонники показали, як проводять бойові навчання

08:00 Хто та скільки грошей дає Україні і чим Захід допоможе у 2023 році

20:41 Погляд з бомбосховища: що чекає на економіку України в 2023 році

Ексклюзив

18:45 Борці з режимом чи "консерви" ФСБ: чому росіяни просять політичного притулку в Європі

Ексклюзив

15:44 Росія вдарила по Україні десятками крилатих ракет: подробиці чергової масованої атаки

Ексклюзив

15:20 "Багато таємниць та таємних інтриг партнерів": астрологиня попередила про небезпеку для України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

08:00 Півострів путінської загибелі: як Україна почне звільняти Крим

20:00 Чому Німеччина так довго зволікала з відправкою "Леопардів", і як Заходу дійти згоди щодо поставок зброї

Ексклюзив

19:11 "Абрамс" для України: усі деталі про постачання американських танків Києву

Новина з відео

18:16 Рятувальники показали, як розбирають зруйновані багатоповерхівки на Північній Салтівці

Ексклюзив

18:15 Як німецькі "Леопарди" допоможуть ЗСУ у звільненні окупованих територій: пояснення експерта

Актуальне по темі

None 27 Січень 14:14

Кріштіану Роналду одержимий Ліонелем Мессі: з'явилися докази

None 27 Січень 14:39

Подоляк відреагував на звинувачення Захарової у розширенні конфлікту: про що йдеться

None 27 Січень 14:48

Економічні санкції проти рф: Євросоюз вкотре пролонгував обмеження

None 27 Січень 14:24

Російські військові навряд чи досягли успіхів під Вугледаром, — британська розвідка

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB