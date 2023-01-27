IKEA прекратила закупать древесину из россии и Белоруси

IKEA приостановила свою деятельность в рф после ее вторжения в Украину

Один из крупнейших в мире мебельных брендов IKEA отказался от закупки древесины из россии и Белоруси. Теперь компания использует материалы из Швеции и стран Балтии.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Отмечается, что один из крупнейших мировых потребителей древесины использовал 20 миллионов кубометров древесины для производства своей продукции за 12 месяцев до августа 2022 года.

"Нам удалось заместить эти объемы (россии и Беларуси) в других странах на очень горячем рынке древесины", — сказал руководитель отдела поставки древесины IKEA Ульф Йоханссон.

По его словам, компания заменила древесину из рф и Беларуси материалами из Швеции, Польши, Германии и стран Балтии. Известно, что россия и Беларусь были пятым и шестым крупнейшими поставщиками древесины для IKEA до войны, на их долю приходилось 6% и 5% соответственно.

Польша, за которой следуют Литва и Швеция, были тремя крупнейшими поставщиками за 12 месяцев до августа 2022 года.

К слову, магазины IKEA в россии закрыты с марта, в то время как торговые центры, принадлежащие IKEA, остаются открытыми. Четыре фабрики Inter IKEA в стране закрыты и выставлены на продажу.

В настоящее время IKEA пересматривает свою долгосрочную стратегию поставок древесины с точки зрения альтернатив россии, а также в свете планов расширения в Южной Америке, где она открыла свой первый магазин в 2022 году.

Напомним, ранее мы писали, что Япония вводит новые персональные санкции против лиц, связанных с россией, а также расширяет экспортные ограничения. Известно, что они начнут действовать с 3 февраля.