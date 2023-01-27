Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Могут и без рф: компания IKEA нашла замену российской древесине arrow

Могут и без рф: компания IKEA нашла замену российской древесине

27 января 2023 13:54
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
IKEA прекратила закупать древесину из россии и Белоруси
IKEA приостановила свою деятельность в рф после ее вторжения в Украину
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Один из крупнейших в мире мебельных брендов IKEA отказался от закупки древесины из россии и Белоруси. Теперь компания использует материалы из Швеции и стран Балтии.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Читайте также:

Подробности

Отмечается, что один из крупнейших мировых потребителей древесины использовал 20 миллионов кубометров древесины для производства своей продукции за 12 месяцев до августа 2022 года.

"Нам удалось заместить эти объемы (россии и Беларуси) в других странах на очень горячем рынке древесины", — сказал руководитель отдела поставки древесины IKEA Ульф Йоханссон.

По его словам, компания заменила древесину из рф и Беларуси материалами из Швеции, Польши, Германии и стран Балтии. Известно, что россия и Беларусь были пятым и шестым крупнейшими поставщиками древесины для IKEA до войны, на их долю приходилось 6% и 5% соответственно.

Польша, за которой следуют Литва и Швеция, были тремя крупнейшими поставщиками за 12 месяцев до августа 2022 года.

К слову, магазины IKEA в россии закрыты с марта, в то время как торговые центры, принадлежащие IKEA, остаются открытыми. Четыре фабрики Inter IKEA в стране закрыты и выставлены на продажу.

В настоящее время IKEA пересматривает свою долгосрочную стратегию поставок древесины с точки зрения альтернатив россии, а также в свете планов расширения в Южной Америке, где она открыла свой первый магазин в 2022 году.

Напомним, ранее мы писали, что Япония вводит новые персональные санкции против лиц, связанных с россией, а также расширяет экспортные ограничения. Известно, что они начнут действовать с 3 февраля.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

14:40 Подоляк отреагировал на обвинения Захаровой в расширении конфликта: о чем идет речь

14:34 Экономические санкции против рф: Евросоюз в очередной раз пролонгировал ограничения

14:24 Российские военные вряд ли добились успехов под Угледаром, — британская разведка

14:22 Поклонники Бритни Спирс вызвали полицию в ее дом: певица возмущена

14:22 ДБР разоблачило масштабный наркотрафик в Киевском СИЗО

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:20 Готовимся к мокрому снегу: в Одессе объявили штормовое предупреждение

14:15 Саботаж зернового коридора: экспорт через морпорты рекордно упал

14:10 Латвия окажет помощь украинским военным: детали

13:56 Очередная неудача: в московском аэропорту разбился вертолет Ми-8

13:55 Одесситов ждут еще более длинные отключения света, — ДТЭК

Новина з відео

12:03 Дорофеева представила эмоциональный клип на песню "Вотсап", которую написала с бойфрендом Кацуриным

Новина з відео

12:03 День скорби: украинские политики чтят память жертв Холокоста

Новина з відео

10:49 Вакарчук в полуразрушенном, но несокрушимом Бахмуте записал видеообращение к украинцам

Новина з відео

09:10 Угроза ракетных ударов и новых атак очень высока, — Братчук

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 26 января: Тельцам — романтика, Ракам — беречь нервы

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:46 Зеленский рассказал, сколько стран уже присоединилось к "танковой коалиции"

Новина з відео

21:15 Комедия с Дженнифер Лопес, боевик о пилоте с Батлером и "Земля Бога": кинопремьеры недели

Новина з відео

15:45 Группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" презентовала новую песню "Повернись живим" и клип на нее с героями Украины

Новина з відео

12:53 На Запорожье оккупанты завезли белорусских военных, — мэр Мелитополя

Новина з відео

12:12 Моряки-пограничники показали, как проводят боевые учения

08:00 Кто и сколько денег дает Украине и чем поможет Запад в 2023 году

20:41 Взгляд из бомбоубежища: что ждет экономику Украины в 2023 году

Эксклюзив

18:45 Борцы с режимом или "консервы" ФСБ: почему россияне просят политического убежища в Европе

Эксклюзив

15:44 Россия ударила по Украине десятками крылатых ракет: подробности очередной массированной атаки

Эксклюзив

15:20 "Многие тайны и тайные интриги партнеров": астролог предупредила об опасности для Украины

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Эксклюзив

08:00 Полуостров путинской гибели: как Украина начнет освобождать Крым

20:00 Почему Германия так долго медлила с отправкой "Леопардов", и как Западу прийти к согласию по вопросу поставок оружия

Эксклюзив

19:11 "Абрамс" для Украины: все детали о поставках американских танков Киеву

Новина з відео

18:16 Спасатели показали, как разбирают разрушенные многоэтажки на Северной Салтовке

Эксклюзив

18:15 Как немецкие "Леопарды" помогут ВСУ в освобождении оккупированных территорий: объяснение эксперта

Актуальное по теме

None 27 Январь 14:39

Подоляк отреагировал на обвинения Захаровой в расширении конфликта: о чем идет речь

None 27 Январь 14:45

Экономические санкции против рф: Евросоюз в очередной раз пролонгировал ограничения

None 27 Январь 14:24

Российские военные вряд ли добились успехов под Угледаром, — британская разведка

None 27 Январь 14:21

Поклонники Бритни Спирс вызвали полицию в ее дом: певица возмущена

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB