Ціни на АЗС падають — яка зараз ситуація на ринку пального

За останній місяць середні ціни у роздрібі знизилися

В Україні на ринку пального триває тенденція зниження цін. Зокрема, за останній місяць на кілька гривень здешевшали всі марки бензину, дизельне паливо та автомобільний газ.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію учасників ринку.

Як змінилися ціни на пальне

Зокрема, за даними Аuto.ria, середня ціна в країні на бензин А-95+ на початку січня становила 52,91 грн/л, зараз таке пальне коштує 50,67 грн/л. Бензин А-95 здешевшав на 2,94 грн. Якщо на початку року його продавали у середньому за 52,91 грн/л, то зараз за 48,86.

A-92 у середньому реалізують за 47,59 грн/л, а на початку року коштував 50,82. Тобто ця марка бензину впала у вартості на 3,23 грн.

Дизельне паливо під кінець січня у середньому коштує 52,68 грн/л, тоді як на початку року ціна була на рівні 55,04 грн/л. Дизель втратив у ціні 2,36 грн.

Автомобільний газ зараз у середньому реалізують по країні за 26,99 грн/л. На початку місяця коштував 29,28 грн/л.

Найбільше за добу втратив у вартості A-92 — 0,98 грн, A-95+ — 0,23 грн, A-95 — 0,30 грн, ДП — 0,22, автогаз — 0,18 грн/л.

Динаміка зниження ціна на бензин та ДП:

Що кажуть експерти

За словами директора Консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, минулого року Україні вдалося замістили всі 100% поставок. Світовий ринок у зв'язку з війною в Україні сильно трансформується: відбувається заміщення російського ресурсу, перебудова логістичних ланцюгів. Цього року головним викликом на ринку пального залишиться війна, яка може принести форс-мажори. Серед вже відомих випробувань — ембарго на російські нафтопродукти, які запрацюють з 5 лютого поточного року.

Як зазначає експерт, ситуація залишиться турбулентною, проте катастрофічного дефіциту бензину та дизельного пального не очікуватиметься.

Щодо цін до кінця зими, то вони якийсь час залишатимуться стабільними, а в найближчій перспективі можливе навіть здешевшання. Все завдяки тому, що зараз на ринку накопичилося багато пального. Наприкінці минулого року Україна отримала значні постачання, у січні також спостерігався чималий потік пального, пояснив екперт.

"Великих змін чекати не варто. Зростати ціни на бензин точно не будуть, але я не виключаю, що вони можуть стати менше. Наприклад, усі попередні дні вартість бензину майже щодня знижувалася. Тому скоріше за все, що на наступному тижні ціни будуть стабільні... Цілком можливо, що в межах 2 гривень ціни на пальне можуть опуститися", — спрогнозував Сергій Куюн.

Нагадаємо, за прогнозом Національного банку, в Україні цього року очікується зростання вартості автомобільного пального. Цінники на АЗС на бензин, дизельне паливо та автогаз зростуть на 20%. Пальне здорожчає за рахунок повернення системи оподаткування палива на довоєнний рівень.

Також ми писали, що в Україні за минулий рік на паливному ринку змінилися ціни. Найбільше додало у вартості дизельне паливо.