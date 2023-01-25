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На АЗС падают цены на топливо: что говорят эксперты

25 января 2023 12:41
lis.jpg - Ксения Лисновская
Цены на АЗС падают - какая сейчас ситуация на рынке горючего
За последний месяц средние цены в рознице снизились
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине на топливном рынке продолжается тенденция снижения цен. В частности, за последний месяц средние цены упали на все марки бензина, дизельное топливо и автомобильный газ на несколько гривен.

Об этом сообщают Новости.LIVE со ссылкой на информацию участников рынка.

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Как изменились цены на топливо

В частности, по данным Аuto.ria, средняя цена в стране на бензин А-95+ в начале января составляла 52,91 грн/л, сейчас такое топливо стоит 50,67 грн/л. Бензин А-95 подешевел на 2,94 грн. Если в начале года его продавали в среднем по 52,91 грн/л, то сейчас по 48,86.

A-92 сейчас в среднем реализуют за 47,59 грн/л, а в начале года стоил 50,82. То есть, эта марка бензина упала в стоимости на 3,23 грн.

Дизельное топливо на конец января в среднем стоит 52,68 грн/л, тогда как в начале года цена была на уровне 55,04 грн/л. Дизель потерял в цене 2,36 грн.

Автомобильный газ сейчас в среднем реализуют по стране за 26,99 грн/л. В начале месяца стоил 29,28 грн/л.

Больше всего за сутки потерял в стоимости A-92 — 0,98 грн, A-95+ — 0,23 грн, A-95 — 0,30 грн, ДТ — 0,22, автогаз — 0,18 грн/л.

Динамика снижения цен на бензин и ДТ:

Что говорят эксперты

По словам директора Консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, в прошлом году Украине удалось заместить все 100% поставок. Мировой рынок в связи с войной в Украине трансформируется: происходит замещение российского ресурса, перестройка логистических цепей. В этом году главным вызовом на рынке горючего останется война, которая может принести форс-мажоры. Среди уже известных испытаний — эмбарго на российские нефтепродукты, которые заработают с 5 февраля текущего года.

Как отмечает эксперт, ситуация останется турбулентной, однако катастрофического дефицита бензина и дизельного топлива не будет.

Что касается цен до конца зимы, то они будут некоторое время оставаться стабильными, а в ближайшей перспективе возможно удешевление. Все из-за того, что сейчас на рынке накопилось много горючего. В конце прошлого года Украина получила значительные поставки, в январе также наблюдался немалый поток горючего, пояснил эксперт.

"Больших изменений ждать не стоит. Расти цены на бензин точно не будут, но я не исключаю, что они могут стать меньше. Например, все предыдущие дни стоимость бензина почти ежедневно снижалась. Поэтому, скорее всего, на следующей неделе цены будут стабильны... Вполне возможно, что в пределах 2 гривен цены на горючее могут опуститься", — прогнозирует Сергей Куюн.

Напомним, по прогнозу Национального банка, в Украине в этом году ожидается рост стоимости автомобильного горючего. Ценники АЗС на бензин, дизельное топливо и автогаз вырастут на 20%. Горючее подорожает за счет возврата системы налогообложения топлива на довоенный уровень.

Также мы писали, что в Украине за прошлый год на топливном рынке изменились цены. Больше всего прибавило в стоимости дизельное топливо.

 

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