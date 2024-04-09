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На АЗС продовжують зростати ціни — скільки коштуватиме пальне завтра

9 квітня 2024 22:25
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні станом на 10 квітня — скільки коштує бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Ціни на пальне в Україні за останню добу знову зросли. Збільшилась вартість бензину, дизпального, а також автогазу. Найбільше здорожчав бензин марки A-95+. Ціни на цей вид пального за добу в середньому зросли на 23 копійки.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 10 квітня 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 10 квітня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 10 квітня

За даними моніторингового сайту, 10 квітня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 57,67 грн/л;
  • А-95 — 54,16 грн/л;
  • А-92 — 51,22 грн/л;
  • дизельне пальне — 54,36 грн/л;
  • скраплений газ — 27,98 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 57,29 грн/л;
  • А-95 — 53,76 грн/л;
  • А-92 — 50,85 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 54,07 грн/л;
  • скраплений газ — 28,06 грн/л.
Ціни на пальне в Україні станом на 10 квітня 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 10 квітня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 10 квітня

10 квітня пальне бренду "Євро-95" коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR, ОККО та WOG — по 59,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають на SOCAR — 58,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авиас" — 53,44 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 54,24 грн/л, найдешевше на АЗС "Маркет" — 49,68 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, ми писали, що Tesla не буде випускати дешевий електрокар Model 2. Натомість компанія зосередиться на виробництві роботизованого таксі. 

М и також писали, скільки мають заробляти українці, щоб утримувати автомобіль. Вважається, що витрати на автомобіль не мають перевищувати 15−20% від заробітної плати автовласника.

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