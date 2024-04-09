Ціни на пальне в Україні станом на 10 квітня — скільки коштує бензин, газ та дизель

На АЗС продовжують зростати ціни — скільки коштуватиме пальне завтра
Ціни на пальне в Україні за останню добу знову зросли. Збільшилась вартість бензину, дизпального, а також автогазу. Найбільше здорожчав бензин марки A-95+. Ціни на цей вид пального за добу в середньому зросли на 23 копійки.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.
Яка інформація про пальне 10 квітня вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 10 квітня
За даними моніторингового сайту, 10 квітня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 57,67 грн/л;
- А-95 — 54,16 грн/л;
- А-92 — 51,22 грн/л;
- дизельне пальне — 54,36 грн/л;
- скраплений газ — 27,98 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 57,29 грн/л;
- А-95 — 53,76 грн/л;
- А-92 — 50,85 грн/л.
Інші види пального:
- дизельне пальне — 54,07 грн/л;
- скраплений газ — 28,06 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 10 квітня
10 квітня пальне бренду "Євро-95" коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR, ОККО та WOG — по 59,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають на SOCAR — 58,99 грн/л.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авиас" — 53,44 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 54,24 грн/л, найдешевше на АЗС "Маркет" — 49,68 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,00 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.
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