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На АЗС продолжают расти цены — сколько будет стоить топливо завтра

9 апреля 2024 22:25
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине по состоянию на 10 апреля - сколько стоит бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Цены на топливо в Украине за последние сутки снова выросли. Увеличилась стоимость бензина, дизтоплива, а также автогаза. Больше всего подорожал бензин марки A-95+. Цены на этот вид горючего за сутки в среднем выросли на 23 копейки.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине по состоянию на 10 апреля 2024 года
Цены на топливо в Украине на 10 апреля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 10 апреля

По данным мониторингового сайта, 10 апреля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 57,67 грн/л;
  • А-95 — 54,16 грн/л;
  • А-92 — 51,22 грн/л;
  • дизельное топливо — 54,36 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,98 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 57,29 грн/л;
  • А-95 — 53,76 грн/л;
  • А-92 — 50,85 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 54,07 грн/л;
  • сжиженный газ — 28,06 грн/л.
Цены на топливо в Украине по состоянию на 10 апреля 2024 года
Цены на топливо в Украине на 10 апреля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 10 апреля

10 апреля топливо бренда "Евро-95" обойдется дороже всего на АЗС SOCAR, ОККО и WOG — по 59,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают на SOCAR — 58,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 53,44 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 54,24 грн/л, дешевле всего на АЗС "Маркет" — 49,68 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 48,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, мы писали, что Tesla не будет выпускать дешевый электрокар Model 2. В то же время компания сосредоточится на производстве роботизированного такси.  

М   и также писали, сколько должны зарабатывать украинцы, чтобы удерживать автомобиль. Считается, что затраты на автомобиль не должны превышать 15-20% от заработной платы автовладельца.

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