Цены на топливо в Украине по состоянию на 10 апреля - сколько стоит бензин, газ и дизель

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Цены на топливо в Украине за последние сутки снова выросли. Увеличилась стоимость бензина, дизтоплива, а также автогаза. Больше всего подорожал бензин марки A-95+. Цены на этот вид горючего за сутки в среднем выросли на 23 копейки.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине на 10 апреля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

По данным мониторингового сайта, 10 апреля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 57,67 грн/л;

А-95 — 54,16 грн/л;

А-92 — 51,22 грн/л;

дизельное топливо — 54,36 грн/л;

сжиженный газ — 27,98 грн/л.

A-95+ — 57,29 грн/л;

А-95 — 53,76 грн/л;

А-92 — 50,85 грн/л.

Другие виды горючего:

дизельное топливо — 54,07 грн/л;

сжиженный газ — 28,06 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 10 апреля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

10 апреля топливо бренда "Евро-95" обойдется дороже всего на АЗС SOCAR, ОККО и WOG — по 59,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают на SOCAR — 58,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 53,44 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 54,24 грн/л, дешевле всего на АЗС "Маркет" — 49,68 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 48,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.

Напомним, мы писали, что Tesla не будет выпускать дешевый электрокар Model 2. В то же время компания сосредоточится на производстве роботизированного такси.

М и также писали, сколько должны зарабатывать украинцы, чтобы удерживать автомобиль. Считается, что затраты на автомобиль не должны превышать 15-20% от заработной платы автовладельца.