Ціни на пальне в Україні станом на 17 березня — скільки коштує бензин, газ та дизель

На АЗС змінилися ціни на пальне — скільки коштуватиме бензин завтра
Автозаправні станції оновили ціни на пальне за останню добу. На неділю, 17 березня, вартість бензину та дизельного пального в Україні не змінилась. Ціна на автогаз також залишилась на рівні попереднього дня.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.
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Ціни на пальне на АЗС 17 березня
За даними моніторингового сайту, 17 березня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу виглядає наступним чином:
- A-95+ — 55,69 грн/л;
- А-95 — 52,10 грн/л;
- А-92 — 49,05 грн/л;
- дизельне пальне — 52,43 грн/л;
- скраплений газ — 27,82 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 54,84 грн/л,
- А-95 — 51,33 грн/л,
- бензин А-92 — 48,29 грн/л.
Інші види пального:
- дизель — 51,72 грн/л,
- скраплений газ — 27,88 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 17 березня
17 березня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 57,99 грн/л відповідно.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі Luxwen — 51,49 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 47,95 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 54,49 грн/л, найдешевше на АЗС "Олас" — 47,20 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 57,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,38 грн/л.
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