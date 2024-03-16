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На АЗС изменились цены на топливо — сколько будет стоить бензин завтра

16 марта 2024 22:25
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине по состоянию на 17 марта — сколько стоит бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Автозаправочные станции обновили цены на горючее за последние сутки. На воскресенье, 17 марта, стоимость бензина и дизельного горючего в Украине не изменилась. Цена на автогаз осталась на уровне предыдущего дня.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине на 17 марта 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 17 марта

По данным мониторингового сайта, 17 марта средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа выглядит следующим образом:

  • A-95+ — 55,69 грн/л;
  • А-95 — 52,10 грн/л;
  • А-92 — 49,05 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,43 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,82 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 54,84 грн/л,
  • А-95 — 51,33 грн/л,
  • бензин А-92 — 48,29 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель — 51,72 грн/л,
  • сжиженный газ — 27,88 грн/л.
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Цены на топливо в Украине на 17 марта 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 17 марта

17 марта горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л и 57,99 грн/л соответственно.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Luxwen — 51,49 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 47,95 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 54,49 грн/л, дешевле всего на АЗС "Олас" — 47,20 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 57,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,38 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, мы писали, почему украинцы пересаживаются на китайские авто. В феврале 2024 года украинцы приобрели 1523 китайских автомобиля. Этот показатель пока рекордный для авто из КНР на отечественном рынке.  

Мы также рассказывали, что в апреле вступают в силу изменения в ПДД. На машинах вместо знака "У" в красном треугольнике появится "Н".

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