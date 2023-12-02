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На АЗС знову дорожчає автогаз — скільки коштує пальне у грудні

2 грудня 2023 06:44
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на пальне в вУкраїні станом на 2 грудня 2023— скільки коштують бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У субботу, 2 грудня, середні ціни на дизпаливо та бензин знову впали. А вартість автогазу продовжує неухильно зростати.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 2 грудня

За даними моніторингового сайту, 2 грудня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 57,45 грн/л;
  • А-95 — 54,24 грн/л;
  • А-92 — 51,64 грн/л;
  • дизельне пальне — 54,12 грн/л;
  • скраплений газ — 36,70 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 56,35 грн/л,
  • А-95 — за 52,40 грн/л,
  • бензин А-92 — за 51,77 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 52,48 грн/л,
  • скраплений газ — 36,05 грн.

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Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 2 грудня

2 грудня пальне брендів "Євро-95" коштує найдорожче на АЗС ОККО, WOG, SOCAR та Neftek  — по 59,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче коштує на АЗС ОККО, WOG та SOCAR — по 57,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі RLS — 53,40 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Кворум" — 49,97 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 49,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 36,60 грн/л, на KLO — 36,49 грн/л, на Shell — 37,33 грн/л.

Більше про авто

Нагадаємо, ми писали, що у Миколаєві побудують обʼїзну дорогу. Нещодавно було ухвалено рішення уряду про передачу двох мостових переходів в місті Миколаєві (Варварівський та Інгульський) до державної власності. Саме через ці мости проходить увесь транзитний транспорт, що рухається південними регіонами України, в тому числі — вантажний транспорт у межах зернового коридору. 

Раніше ми розповіли, чому двигун автомобіля не заводиться в мороз та як цього уникнути. Зібрали про найпоширеніші причини невдачі та як їх уникнути.

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