Цены на топливо в Украине по состоянию на 2 декабря 2023 года — сколько стоят бензин, газ и дизель

На АЗС снова дорожает автогаз — сколько стоит топливо в декабре
На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В субботу, 2 декабря, средние цены на дизтопливо и бензин снова упали. А стоимость автогаза продолжает неуклонно расти.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.
Какая информация о горючем 2 декабря вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 2 декабря
По данным мониторингового сайта, 2 декабря средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 57,45 грн/л;
- А-95 — 54,24 грн/л;
- А-92 — 51,64 грн/л;
- дизельное топливо — 54,12 грн/л;
- сжиженный газ — 36,70 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 56,35 грн/л,
- А-95 — за 52,40 грн/л,
- бензин А-92 — за 51,77 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизель — за 52,48 грн/л,
- сжиженный газ — 36,05 грн.
Цены на крупнейших АЗС: ОККО, WOG 2 декабря
2 декабря топливо брендов "Евро-95" стоит дороже всего на АЗС ОККО, WOG, SOCAR и Neftek — по 59,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего стоит на АЗС ОККО, WOG и SOCAR — по 57,99 грн/л.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети RLS — 53,40 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Кворум" — 49,97 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 49,00 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 36,60 грн/л, на KLO — 36,49 грн/л, на Shell — 37,33 грн/л.
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