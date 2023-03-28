На Київщині розпочалася посівна кампанія 2023 року: деталі
На Київщині стартувала посівна кампанія на врожай 2023 року. Аграрії області вже засіяли 2,88 тис. га ранніх ярих зернових культур. Крім того, розпочалися роботи з посіву гірчиці, якою було засіяно 7,4% від запланованої площі.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
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Посівна кампанія
На проведення комплексу весняно-польових робіт у 2023 році аграрії Київської області планують залучити 1150,9 тис. га посівної площі. Серед культур, які будуть вирощені, очікується:
- 581 тис. га під зернові культури;
- 173,4 тис. га під озимину на зерно;
- 407,6 тис. га під ярі зернові та зернобобові культури.
В основному посівні площі ярих зернових та зернобобових культур, таких як пшениця, ячмінь, овес, горох, гречка та просо, залишаться на рівні 2022 року. Однак кукурудза на зерно стане винятком: її планується посіяти на 19,5 тис. га менше, ніж попереднього року.
Нагадаємо, що заступник директора Всесвітньої Організації ООН висловила подяку за допомогу представників США, Іспанії та Франції в рамках зернової ініціативи, яка забезпечує продовольчу безпеку в Україні та на глобальному рівні. Також було окремо відзначено роль українських партнерів, які допомагають у розвитку економіки та підтримці аграріїв.