На Київщині розпочалася посівна кампанія 2023 року: деталі

Посівна кампанія 2023

На Київщині стартувала посівна кампанія на врожай 2023 року. Аграрії області вже засіяли 2,88 тис. га ранніх ярих зернових культур. Крім того, розпочалися роботи з посіву гірчиці, якою було засіяно 7,4% від запланованої площі.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Посівна кампанія

На проведення комплексу весняно-польових робіт у 2023 році аграрії Київської області планують залучити 1150,9 тис. га посівної площі. Серед культур, які будуть вирощені, очікується:

581 тис. га під зернові культури;

173,4 тис. га під озимину на зерно;

407,6 тис. га під ярі зернові та зернобобові культури.

В основному посівні площі ярих зернових та зернобобових культур, таких як пшениця, ячмінь, овес, горох, гречка та просо, залишаться на рівні 2022 року. Однак кукурудза на зерно стане винятком: її планується посіяти на 19,5 тис. га менше, ніж попереднього року.

Нагадаємо, що заступник директора Всесвітньої Організації ООН висловила подяку за допомогу представників США, Іспанії та Франції в рамках зернової ініціативи, яка забезпечує продовольчу безпеку в Україні та на глобальному рівні. Також було окремо відзначено роль українських партнерів, які допомагають у розвитку економіки та підтримці аграріїв.