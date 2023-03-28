В Киевской области началась посевная кампания 2023 года: детали
В Киевской области стартовала посевная кампания на урожай 2023 года. Аграрии области уже засеяли 2,88 тыс. гектаров ранних яровых зерновых культур. Кроме того, начались работы по посеву горчицы, которой было засеяно 7,4% от запланированной площади.
Об єтом сообщает Киевская областная военная администрация.
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Посевная кампания
На проведение комплекса весенне-полевых работ в 2023 году аграрии Киевской области планируют задействовать 1 150,9 тыс. гектаров посевной площади. В числе культур, которые будут выращены, ожидается:
- 581 тыс. га под зерновые культуры;
- 173,4 тыс. га под озимые на зерно;
- 407,6 тыс. га под яровые зерновые и зернобобовые культуры.
В основном, посевные площади яровых зерновых и зернобобовых культур, таких как пшеница, ячмень, овес, горох, гречиха и просо, останутся на уровне 2022 года. Однако, кукуруза на зерно станет исключением: ее планируется посеять на 19,5 тыс. га меньше, чем в предыдущем году.
Напомним, что заместитель директора Всемирной Организации ООН выразила благодарность за помощь представителей США, Испании и Франции в рамках зерновой инициативы, которая обеспечивает продовольственную безопасность в Украине и на глобальном уровне. Также была отдельно отмечена роль украинских партнеров, помогающих в развитии экономики и поддержке аграриев.