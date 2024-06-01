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На користь України стягнули активи 1xBet — про яку суму йдеться

1 червня 2024 13:30
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
ВАКС стягнув у дохід України активи 1xBet
Українські гривні. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Вищий антикорупційний суд в Україні (ВАКС) стягнув до державного доходу активи на суму 1,8 мільярда гривень у ТОВ "Роял Пей". Вони належать російському букмекеру 1xBet.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

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Детальніше про справу

Детективи ДБР встановили зв'язок компанії Sia Royal Pay Europe з російським букмекером 1xBet, який представлений в Україні через ТОВ "Твоя Беттінгова Компанія". Наразі проти останньої застосовані українські санкції.

"ДБР спільно з іншими державними органами підтвердило, що на українських банківських рахунках "Sia Royal Pay Europe" знаходяться кошти, пов’язані з російським бізнесом та капіталом, на загальну суму понад 1,8 мільярда у гривневому еквіваленті без відповідного підтвердження джерел їхнього походження", — сказано у повідомленні. 

Що ще варто знати

Нагадаємо, букмекерська компанія Vbet зіткнулася із серйозними проблемами. Це може негативно вплинути на багато футбольних команд і навіть на збірну України. Справа у тому, що у травні Печерський суд Києва наклав арешт на рахунки спонсора УПЛ.

Ми також писали, що в Україні заборонили будь-яку рекламу азартних ігор та букмекерських контор. Заборона діятиме до набуття чинності закону про боротьбу з ігровою залежністю.

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