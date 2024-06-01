ВАКС взыскал в доход Украины активы 1xBet

Украинские гривны. Фото: УНІАН

Высший антикоррупционный суд в Украине (ВАКС) взыскал в государственный доход активы на сумму 1,8 миллиарда гривен в ООО "Роял Пэй". Они принадлежат русскому букмекеру 1xBet.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

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Детальнее о деле

Детективы ДБР установили связь компании Sia Royal Pay Europe с российским букмекером 1xBet, представленным в Украине через ООО "Твоя Беттинговая Компания". В настоящее время против последней применены украинские санкции.

"ДБР совместно с другими государственными органами подтвердило, что на украинских банковских счетах Sia Royal Pay Europe находятся средства, связанные с российским бизнесом и капиталом, на общую сумму более 1,8 миллиарда в гривневом эквиваленте без соответствующего подтверждения источников их происхождения", — сказано в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, букмекерская компания Vbet столкнулась с серьезными проблемами. Это может отрицательно повлиять на многие футбольные команды и даже на сборную Украины. Дело в том, что в мае Печерский суд Киева наложил арест на счета спонсора УПЛ.

Мы также писали, что в Украине запретили рекламу азартных игр и букмекерских контор. Запрет будет действовать до вступления в силу закона о борьбе с игровой зависимостью.