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На Львівщині виявили незаконну вирубку дерев на 16 мільйонів гривень

22 лютого 2023 18:12
0e07c513-51a7-4a2d-43ea-1bbc9cd0e400 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині виявили незаконну вирубку дерев на 16 мільйонів гривень
Виявили незаконну рубку дерев різних порід
0e07c513-51a7-4a2d-43ea-1bbc9cd0e400 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

На території Старосамбірського лісництва "Галсільліс", що входить до складу Національного природного парку "Королівські Бескиди", виявили незаконну рубку дерев різних порід.

Про це повідомили у Держекоінспекції у Львівській області.

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Загальний розмір розрахованої шкоди становить 16 328 002 гривень. 

Працівників Державної екологічної інспекції у Львівській області залучили як спеціалістів під час огляду місця події в межах кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, на території Національного природного парку "Королівські Бескиди" спільно зі слідчими Головного управління національної поліції у Львівській області.

Довідка

Королівські Бескиди  — національний природний парк в Україні, що розташований у межах західної частини Старосамбірського району Львівської області. Він охоплює лівобережну частину басейну річки Дністер від міста Старий Самбір до села Стрілки, а також басейни річок Яблунька, Лінинка, Тисовичка. Площа  — 8 997 га.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Львівщині незаконно приватизували злітну смугу. За даними слідства, підозрюваний, будучи державним реєстратором, за відсутності відповідних правовстановлюючих документів вніс до Державного реєстру речових прав зміни щодо права власності на об’єкт нерухомого майна. 

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