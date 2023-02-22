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Во Львовской области выявили незаконную вырубку деревьев на 16 миллионов гривен

22 февраля 2023 18:12
0e07c513-51a7-4a2d-43ea-1bbc9cd0e400 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львовской области обнаружили незаконную вырубку деревьев на 16 миллионов гривен
Обнаружили незаконную рубку деревьев разных пород
0e07c513-51a7-4a2d-43ea-1bbc9cd0e400 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

На территории Старосамборского лесничества "Галсильлис", входящего в состав Национального природного парка "Королевские Бескиды", обнаружили незаконную рубку деревьев разных пород.

Об этом сообщили в Госэкоинспекции во Львовской области.

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Общий размер рассчитанного ущерба составляет 16 328 002 гривен.

Сотрудников Государственной экологической инспекции во Львовской области привлекли в качестве специалистов при осмотре места происшествия в рамках уголовного производства по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 246 УК Украины, на территории Национального природного парка "Королевские Бескиды" совместно со следователями Главного управления национальной полиции во Львовской области.

Справка

"Королевские Бескиды" — национальный природный парк в Украине, расположенный в пределах западной части Старосамборского района Львовской области. Он охватывает левобережную часть бассейна реки Днестр от города Старый Самбор до села Стрелки, а также бассейны рек Яблонька, Лининка, Тисовичка. Площадь — 8 997 га.

Напомним, ранее мы писали, что во Львовской области незаконно приватизировали взлетную полосу. По данным следствия, подозреваемый, являясь государственным регистратором, при отсутствии соответствующих правоустанавливающих документов внес в Государственный реестр вещных прав изменения в праве собственности на объект недвижимого имущества.

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